Yatlar, katlar, arabalar! Kara para aklama soruşturması dalga dalga yayıldı: Dilan- Engin Polat, Nihal ve Bahar Candan...

Öte yandan daha önce de lüks yaşantılarını sürekli sosyal medyadan paylaşan Bahar ve Nihal Candan kardeşler hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştu. Candan kardeşlerin, sazan sarmalı yöntemiyle çok sayıda kişiyi dolandıran bir suç örgütünün mensubu olduğu aktarılmıştı. Ayrıca Candan kardeşlerin örgütün gizli kasası oldukları yönünde iddialar bulunuyordu. Ve suç gelirini akladıkları belirtiliyordu.

ÖRGÜT LİDERİNE 1328 YIL HAPİS Bahar ve Nihal Candan'ın gözaltına alındığı davaya ilişkin mütalaa açıklandı. Savcı, örgüt lideri Eren Koç'un 400 yıldan bin 328 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

ALTIN VURUŞ Dilan Polat 'ın arkadaşı Nevra Bilem dolandırıcılıkla suçlandı. Mağdurlar arasında bir depremzede de vardı. Bu kişi, Bilem'in sosyal medyada reklamını yaptığı mobilya firmasına parasını kaptırdı. Mesaj attı ama cevap alamadı. Bu arada 1.5 milyon takipçisi bulunan Nevra Bilem de tıpkı Dilan Polat gibi altın takıları ile şov yapıyor.

TUTUKLULUĞA İTİRAZ

Dilan ve Engin Polat'la ilgili dün ilginç bir gelişme yaşandı. Çiftin avukatı Sevinç Horoz, tutukluluğa itiraz etti. Bu arada Polat çifti, Banu Parlak'a ait iş yerini kurşunlattıkları gerekçesiyle de yargılandı. "Silahlı saldırıya azmettirme"den tutuklama kararı verildi.

Bir moda programı ile tanınan Nihal Candan'ın Instagram'daki takipçi sayısı 1 milyona, kardeşi Bahar'ın ise 600 bine ulaştı. İkili, binlerce TL'lik çantaları, İstanbul'un göbeğindeki lüks daireleri, arabaları ve yatları ile tüm dikkatleri üzerinde topladı.