Ordu Büyükşehir Belediyesi, OSB’ler arasında üretim vadisi kurmayı hedefliyor!

Karadeniz'in cazibe merkezlerinden Ordu , doğal güzellikleri ve değişen çehresiyle ilgi odağı olmaya devam ediyor. Turkuvaz Medya yazar ve yöneticilerini şehirde ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 'düşünen, üreten, yarışan Ordu' mottosuyla hizmetlerini sürdürüyor. Uzun yıllar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da yapan Güler, bu tecrübesini Ordu'daki yatırımlara da aktarıyor. Belediyecilik hizmetlerinin yanında şehrin kalkınması yönünde de projeler geliştiren Başkan Güler, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) arasında bir üretim vadisi oluşturmayı planlıyor. Projeye göre Ordu'da 1. ve 2. Organize Sanayi Bölgesi arasında üretim vadisi oluşturulacak. Hedef, bölgeye en az 100 yatırımcının gelmesi ve 2 bin 500 kişiye istihdam sağlanması... Bu konudaki çalışmalar devam ederken, yatırımcıların da projeye büyük ilgi gösterdiği belirtiliyor.

ÇÖPLÜKTEN HAYAT ÇIKTI Büyükşehir Belediyesi şehrin çehresini değiştirecek birçok projeyi de eş zamanlı olarak yürütüyor. Şehri değişim ve dönüştürme çalışmaları kapsamında yapımı sürdürülen Büyük Melet Projesi ile Ordu yeni bir yaşam alanına kavuşturuldu. Çöplük alan dört dörtlük yaşam merkezi haline getirildi. Yürüyüş yolları, yeşil alanlar, parklar, teknelerin ve gemilerin yanaşabileceği yat limanı ve adacıklarla zenginleştirilen proje ile Melet, atıl görünümünden kurtuldu.

FINDIK KÜMELEŞME YERİ

Ordu'nun ekonomisinde fındık da başı çekiyor. Başkan Güler, fındığa bağlı istihdam alanları için önemli girişimlerde bulunarak, tersine göçü sağlamak istiyor. Bu konuda da Altınordu ilçesine bağlı Karacaömer Mahallesi'nde 300 dönümlük fındık kümeleşme yeri hazırlanmış durumda... Bin 500 kişinin istihdam edileceği bu alanla yeni yatırımlar çekilmesi hedefleniyor.

Belediyenin gençler için de birçok projesi var. Başkan Güler, "Gençlere e-link kuracağız. Digital kent oluşturmak adına gençlerimizin önemli çalışmaları var. Diğer belediyelerle ortak Ordu'yu e-link noktasında önemli bir noktaya taşıyacağız" diyor.

Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır bir proje hazırladıklarını ve Ordu'da Türkİslam Kültür Merkezi kurma hedefleri olduğunu dile getiren Başkan Güler, şunları anlatıyor: "Türk-İslam Kültür Merkezi Projesi. Türkiye'de yok, dünyada da ender mimarilerden biri olacak. Tamamen ahşap, Selçuklu mimarisi ile yapılan Ordu'nun en büyük camii olacak. 100. yılda Ordu'ya bu yakışır. Fatsa'ya da Osmanlı mimarisi ile bir cami yapılacak. Ordu'ya Türk-İslam Merkezi kuracağız."

MODERN AYDINLATMA

Birçok ilçede olduğu gibi Korgan ilçesinde de çalışmalar gerçekleştiren Ordu Büyükşehir Belediyesi, ilçenin cadde ve sokaklarını günün ihtiyaçlarına uygun modern ışıklarla donattı.