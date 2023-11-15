Hafızasına kavuşmak için her şeye sıfırdan başladı! İlk durak ise okul sırasıydı...

YALANCI ÇOBAN
Ardahan'ın Çamlıçatak köyü merasında hayvan otlatan çoban, arazide fil gördüğünü iddia ederek çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafın hızla yayılması üzerine ekipler, çoban ile birlikte filin görüldüğü ileri sürülen bölgeye gitti. Aramalar sonunda hayvan bulunamadı. Yapılan araştırmada çobanın 'çektim' dediği fotoğrafın gerçek olmadığı tespit edildi.
TERÖRİST AVCI AVLANDI
MİT, yine bir teröristin üzerini çizdi. Saha ajanları terörden arananlar listesinde "Kırmızı Kategoride" yer alan "Çiya Amed" kod adlı PKK'nın sözde Kerkük sorumlusu terörist Remzi Avcı'yı adım adım takip etti. Irak'ın Süleymaniye kentinde kıstırıp etkisiz hale getirdi. Hainin Diyarbakır'daki çukur ve barikat eylemlerini organize ettiği, Afrin ile Sincar ve Gara'da terörist faaliyetlerde bulunduğu belirlendi.
KONYA'DAN ACI HABER
Konya'da önceki gün meydana gelen katliam gibi kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Hastanede tedavi gören ve aynı kazada 9 yaşındaki kızı Azra'yı da kaybeden Emine Atalay, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı. Emine Atalay'ın Kadınhanı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. (Tolga YANIK)
45 MİLYON DEVRETTİ
6 bilen çıkmayınca 45 milyon 157 bin lira devretti. 5 bilenler 59 bin 493'er, 4 bilenler bin 501'er, 3 bilenler 85'er, 2 bilenler 10'ar lira ikramiye alacak.
ÇOCUĞU EZDİ SERBEST KALDI
Erzurum'da Hüseyin P.'nin (14) babasından izinsiz aldığı otomobille çarpıp ölümüne neden olduğu Mehmet Erdem Aksu (5), toprağa verildi. Hüseyin P., ise serbest bırakıldı. Aksu ailesi bu acının bir bedeli olacağını söyledi.
DENİZ'İ NARKOZ ÖLDÜRDÜ: SIRA 'DİŞİ' ACI
Bursa'da Deniz Sönmez'in dişi ağrıdı. Doktor, 4 dolgu ve 1 çekim için narkozla genel anestezi yaptı. Talihsiz yavru fenalaştı. Kurtarılamadı. Baba Aydın Sönmez "Evladımı öldürdüler. Hesabını verecekler" diye ağladı.