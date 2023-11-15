Hafızasına kavuşmak için her şeye sıfırdan başladı! İlk durak ise okul sırasıydı...

İstanbul'da iş yeri olan Berat Öztürk (49), 6 yıl önce beyin kanaması geçirdi. Yoğun bakıma girdi. Mucize eseri iyileşti ancak hafızasını kaybetmişti. Kendine ve hayata dair her şey beyninden silinmişti. O da hayata yeniden başlamak için memleketi Ordu'ya yerleşti. Şimdilerde okuma yazmayı yeniden hatırlamak için okula gitti. "Kalem tutmayı, okuma ve yazmayı yeniden öğreniyorum. İyi yerlere geldiğimi düşünüyorum. Artık gördüğüm yazıları kendi imkanlarımla az da olsa yazabiliyor ve okuyabiliyorum. Çok daha iyi olacağım" dedi.