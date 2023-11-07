Turkuvaz Medya yazarları İstanbul’un kalbi Üsküdar’da buluştu

ÇOCUK KÖYÜ AÇILIYOR
Üsküdar Belediyesi'nin önemli çalışmalarından biri olan Kandilli'deki Çocuk Köyü, şehrin göbeğinde çocuklara benzersiz bir alan sunuyor. İçinde köy meydanı, köy evleri, köy konağı, pazar, fırın, bostan ve bahçeler, ahır, hayvanlar, köprü, dere, seyir terası ve değirmenin olduğu çok geniş bir alanda inşa edilen Üsküdar Çocuk Köyü'nde her şey köy yaşamına uygun bulunacak. Projenin bu ay sonu itibariyle bitirilmesi ve açılışının yapılması planlanıyor.
DÖNÜŞÜMDE KARARLI ADIMLAR
İlçede büyük bir kentsel dönüşüm çalışması başlatan Üsküdar Belediyesi; Kirazlıtepe, Ferah, Küplüce ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde etap etap çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda Büyük Çamlıca Camii'nin alt tarafını kapsayan bölge bir yandan dönüşümle birlikte eşsiz bir görünüme kavuşurken bir yandan da sağlıklı yaşam alanları inşa edilmiş oluyor.
ENGELLİLER İÇİN HER ŞEY VAR
Engelli bireyleri unutmayan ve onların hayatın her alanında olması için çalışan Üsküdar Belediyesi, Bulgurlu Mahallesi'nde açtığı Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi ile engelli bireylerin hayatına dokunuyor. Engelsiz yaşam merkezi, her haliyle engelsiz bir bina olarak tasarlanırken içinde grup eğitimi, fizyoterapi, psikolojik danışmanlık, pedagog, dil ve konuşma terapisi, duyu bütünleme terapisi, uzay terapisi, su terapisi, hipoterapi, teknoterapi, sporla rehabilitasyon, yaratıcı drama, filografi, kaligrafi, ahşap boyama, mehter, folklor, ritim, bağlama ve ses, konser çalışmaları, resim, ebru, tekstil, bilgisayar, ahşap yakma ve dağlama, hüsn-ü hat, alzheimer okulu, hobi merkezi, gündüzlü bakım odaları, evde sağlık hizmeti ve kuaför hizmeti veriliyor.
BİLİM İNSANLARI YETİŞİYOR
Geleceğin bilim insanlarının yetiştirilmesi adına önemli bir çalışmayı hayata geçiren Üsküdar Belediyesi, Ünalan Mahallesi'nde Bilim Merkezi'ni kurdu. Merkezde astronomi, havacılık ve uzay, teknoloji, matematik, doğa bilimleri ve tasarım atölyesi olmak üzere 5 farklı alanda ilkokul ve ortaokul çağındaki öğrencilere özgün içeriğiyle uygulamalı atölye eğitimi veriliyor. Eğitimlere, randevu sistemiyle başvuran 6-14 yaş seviyesindeki öğrenciler kabul ediliyor.
BOĞAZ'A NAZIR MİLLET BAHÇESİ
Üsküdar Nakkaştepe Millet Bahçesi de geniş alanı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve İstanbul Boğazı'na olan yakınlığı ile İstanbullulara eşsiz bir manzara sunuyor. Yaklaşık 90 bin metrekare alana sahip olan Nakkaştepe Millet Bahçesi, içinde birbirinden değerli ağaçlar, mesire alanları, spor alanları, tenis kortu, göleti, açık ve kapalı oyun alanlarıyla göz dolduruyor. (Mustafa BAKIRHAN)