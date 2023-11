Turkuvaz Medya yazarları İstanbul’un kalbi Üsküdar’da buluştu

ÇOCUK KÖYÜ AÇILIYOR

Üsküdar Belediyesi'nin önemli çalışmalarından biri olan Kandilli'deki Çocuk Köyü, şehrin göbeğinde çocuklara benzersiz bir alan sunuyor. İçinde köy meydanı, köy evleri, köy konağı, pazar, fırın, bostan ve bahçeler, ahır, hayvanlar, köprü, dere, seyir terası ve değirmenin olduğu çok geniş bir alanda inşa edilen Üsküdar Çocuk Köyü'nde her şey köy yaşamına uygun bulunacak. Projenin bu ay sonu itibariyle bitirilmesi ve açılışının yapılması planlanıyor.



DÖNÜŞÜMDE KARARLI ADIMLAR

İlçede büyük bir kentsel dönüşüm çalışması başlatan Üsküdar Belediyesi; Kirazlıtepe, Ferah, Küplüce ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde etap etap çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda Büyük Çamlıca Camii'nin alt tarafını kapsayan bölge bir yandan dönüşümle birlikte eşsiz bir görünüme kavuşurken bir yandan da sağlıklı yaşam alanları inşa edilmiş oluyor.



ENGELLİLER İÇİN HER ŞEY VAR

Engelli bireyleri unutmayan ve onların hayatın her alanında olması için çalışan Üsküdar Belediyesi, Bulgurlu Mahallesi'nde açtığı Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi ile engelli bireylerin hayatına dokunuyor. Engelsiz yaşam merkezi, her haliyle engelsiz bir bina olarak tasarlanırken içinde grup eğitimi, fizyoterapi, psikolojik danışmanlık, pedagog, dil ve konuşma terapisi, duyu bütünleme terapisi, uzay terapisi, su terapisi, hipoterapi, teknoterapi, sporla rehabilitasyon, yaratıcı drama, filografi, kaligrafi, ahşap boyama, mehter, folklor, ritim, bağlama ve ses, konser çalışmaları, resim, ebru, tekstil, bilgisayar, ahşap yakma ve dağlama, hüsn-ü hat, alzheimer okulu, hobi merkezi, gündüzlü bakım odaları, evde sağlık hizmeti ve kuaför hizmeti veriliyor.