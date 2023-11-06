200 milyon tl kar sağlayan bitki! Yağı, posası, yaprağı... Çöpü bile kapış kapış satılıyor

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, yaptığı açıklamada, çiftçilerin ürettikleri ürünlere değer katmayı hedefleyen yeni projelerin yolda olduğunu belirtti. Saklav, 2020 yılında Kayseri'de 5.000 dekar alanda 735.000 ton aspir üretiminin başladığını ifade ederek, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi çerçevesinde tarımsal üretime atıl arazileri kazandırarak çiftçilere yüzde 50 ila yüzde 75 hibe desteği sağlandığını vurguladı.

Saklav, projenin 2021 yılında 83 ton aspir tohum temin ederek ekim alanını 17.500 dekar, üretimi ise 2.200 ton seviyesine çıkardığını söyledi. Projenin başladığı ilçeden 15 ilçeye yayıldığını belirten Saklav, 2022 yılında Büyükşehir Belediyesi ve özel sektörün katkılarıyla 75.000 dekar alanda ekim yapıldığını ve 8.000 ton aspir üretildiğini ifade etti.

90.000 dekar alanda ekimi gerçekleştirilen 10.000 ton aspirin 2,5 milyon litre yemeklik yağa dönüşmesi ve 7.000 ton hayvan beslenmesinde kullanılan posaya dönüşmesi bekleniyor. Aspir yağının kaliteli ve tercih edilen bir ürün olduğunu vurgulayan Saklav, çiftçilere yaklaşık 150 milyon TL değerinde yemeklik aspir yağı ve 50 milyon TL değerinde hayvan beslenmesinde kullanılan posa sağlanacağını ifade etti.

Toplamda 200 milyon TL değerinde bitkisel gelir elde etmeyi hedeflediklerini belirten Saklav, aspir yağı ve posasının Kayseri'deki yağ işleme tesislerinde, butik soğuk sıkım yağ işleme tesislerinde ve çiftçilerin kendi öz kaynaklarıyla işlediği soğuk sıkım yağ işleme makineleri kullanılarak elde edildiğini açıkladı. Ayrıca, Türkiye'nin dört bir yanına aspir yağı satışı yapıldığını belirten Saklav, çiftçilere destek sağlandığının altını çizdi.