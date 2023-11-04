Türkiye’ye giriş yaptı! Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Şırnak, Adana’ya korkutan uyarı

Meteoroloji son hava durumu verilerini açıklarken, Avrupa Fırtına Tahmin Merkezi (ESTOFEX) Türkiye'de bazı bölgelere endişe veren bir uyarıda bulundu. Özellikle bazı illerde fırtına ve rüzgar için alarm verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü başta olmak üzere birçok uzman hava durumu için peş peşe açıklamalarda bulunuyor. İşte il il hava durumu raporu ve tüm detaylar...

METEOROLOJİ'DEN TURUNCU VE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için 4 ile turuncu, 8 ile sarı kodlu uyarı verdi. Turuncu kodlu uyarı, tehlikeli anlamına geliyor ve ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtiyor.

TURUNCU KODLU UYARI VERİLEN İLLER ŞUNLAR:

Tekirdağ

Kırklareli

Çanakkale

Balıkesir

EN ÜST DÜZEYDE UYARI VERDİ

ESTOFEX, özellikle Çanakkale, Balıkesir, Edirne ve Tekirdağ çevrelerine en üst düzeyde uyarı vererek yer yer iri dolu ve fırtına riskinin çok yüksek olduğunu belirtti. Bu uyarı, internet kullanıcıları arasında sıcaklık düşüşü ve soğuk hava dalgası hakkında merak uyandırdı.