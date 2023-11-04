SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Türkiye'ye giriş yaptı! Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Şırnak, Adana'ya korkutan uyarı

Avrupa Fırtına Tahmin Merkezi (ESTOFEX) de Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerine en üst düzeyde uyarı verdi. Türkiye'ye giriş yapan lodos için tüm uyarıları derledik. İşte güncel hava durumu raporu...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Kasım 2023, 13:55 Güncelleme 05 Kasım 2023, 13:56
Türkiye’ye giriş yaptı! Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Şırnak, Adana’ya korkutan uyarı

Meteoroloji son hava durumu verilerini açıklarken, Avrupa Fırtına Tahmin Merkezi (ESTOFEX) Türkiye'de bazı bölgelere endişe veren bir uyarıda bulundu. Özellikle bazı illerde fırtına ve rüzgar için alarm verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü başta olmak üzere birçok uzman hava durumu için peş peşe açıklamalarda bulunuyor. İşte il il hava durumu raporu ve tüm detaylar...

METEOROLOJİ'DEN TURUNCU VE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için 4 ile turuncu, 8 ile sarı kodlu uyarı verdi. Turuncu kodlu uyarı, tehlikeli anlamına geliyor ve ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtiyor.

TURUNCU KODLU UYARI VERİLEN İLLER ŞUNLAR:

Tekirdağ
Kırklareli
Çanakkale
Balıkesir

EN ÜST DÜZEYDE UYARI VERDİ

ESTOFEX, özellikle Çanakkale, Balıkesir, Edirne ve Tekirdağ çevrelerine en üst düzeyde uyarı vererek yer yer iri dolu ve fırtına riskinin çok yüksek olduğunu belirtti. Bu uyarı, internet kullanıcıları arasında sıcaklık düşüşü ve soğuk hava dalgası hakkında merak uyandırdı.

SARI KODLU UYARI VERİLEN İLLER İSE ŞUNLAR:

İstanbul
Bursa
Kocaeli
Yalova
Manisa
İzmir
Aydın
Muğla

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların Adana'nın ve Osmaniye'nin güneyi, Hatay'ın kıyı kesimleri, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Şırnak ve Bitlis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBULULAR DİKKAT!

İstanbul, İzmir ve Bursa'da hava çoğu saat açık ancak özellikle bugün akşam saatleri̇ ve cumartesi̇ günü şiddetli lodos etkili olacak. Antalya'da sağanak geçişleri görülecek.

ETKİSİNİ ARTTIRACAK!

İstanbul'da ise lodosun akşam saatlerinde etkisini artırması ve yağışın erken saatlerde Avrupa yakasına, daha sonra ise Anadolu yakasına ulaşması bekleniyor.

TARAFTARLARA UYARI

Ayrıca, Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ikinci yarısında sağanak yağışın başlaması ve kuvvetli rüzgarların etkili olması muhtemel. Taraftarlar, maç sonrası vapur seferlerinde aksamalar yaşanabileceği konusunda uyarıldı.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Arşivden ihanet çıktı! 2010’da Kılıçdaroğlu’nun arkasında 2023’te elinde ’hançer’... Ekrem İmamoğlu ve binbir entrika
İsrail Gazze’de soykırıma devam ediyor! | Siyonist bakan Amihai Eliyahu’dan skandal Nükleer tehdidi! İsrail Cibaliye ve Bureyc mülteci kampını vurdu! CANLI TAKİP
Vakıf Katılım
SON DAKİKA