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Aydın'da felaket! Sele kapılan 2 kişi öldü

Aydın'da sağanak yağışın ardından sel yaşandı. Tarım alanları, yollar sular altında kaldı. Bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Sele kapılan 2 kişi öldü, kaybolduğu bildirilen 2 kişi için arama çalışması başlatıldı.

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Giriş Tarihi 05 Kasım 2023, 11:50 Güncelleme 05 Kasım 2023, 12:00
Aydın’da felaket! Sele kapılan 2 kişi öldü

Aydın'ın Söke ilçesinde sağanak nedeniyle oluşan sele kapılan 2 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, dün gece başlayan sağanak, Söke, Koçarlı, Karpuzlu ve Çine ilçelerinde sele neden oldu. Tarım alanları, yollar sular altında kaldı. Bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
Selin yaşandığı bölgelere itfaiye, jandarma, polis, AFAD, DSİ ve Karayolları ekipleri sevk edildi. İzmir'den de bölgeye takviye ekipler yönlendirildi.

Söke ilçesine bağlı Demirçay Mahallesi'nde gece düzenlenen nişan törenine katılan Hacer-Ali Alptekin çifti ile Erhan Kavaklıçay, aynı otomobille evlerine dönmeye çalışırken sel sularına kapıldı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Otomobil, mahalle meydanından yaklaşık 1 kilometre ilerideki dere yatağında, park halindeyken sel sularına kapılarak sürüklenmiş 4 araçla bulundu. Otomobilden Hacer Alptekin ile Erhan Kavaklıçay'ın cenazeleri çıkarıldı. Ali Alptekin için de arama çalışması başlatıldı.

Söke'ye bağlı Güneyyaka Mahallesi'nde de sel sularına kapıldığı kaydedilen bir kişi için kayıp başvurusunda bulunulduğu bildirildi.

Vali Yakup Canbolat, selin etkili olduğu bölgelere giderek incelemelerde bulundu.

"BURALARDA GÖRÜLMÜŞ ŞEY DEĞİL"
Demirçay Mahallesi Muhtarı Mustafa Altın, gece saat 02.00 sıralarında başlayan sağanağın yarım saat etkili olduğunu belirtti.

Gece nişan merasimi düzenlendiğini aktaran Altın, "Yarım saat içerisinde biz de ne olduğunu anlamadık. Bizim burada bu hiç görülmüş bir şey değil. Nişandan çıkan bir arkadaş eşiyle birlikte yanlarında da genç bir çocuk var. Şuradan aşağı inince sele kapılmışlar. İkisinin cenazesini bulduk." dedi.

2 KAYIP
Öte yandan AFAD'dan yapılan açıklamada da kayıp 2 kişi için arama çalışmalarının sürdüğü, aşırı yağışlar sonucu 7 vatandaşın mahsur kaldığı, 68 evin su baskınından etkilendiği bilgisine yer verildi.

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