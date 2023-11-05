Son dakika: 45. İstanbul Maratonu’nu kazanan isimler belli oldu! Beatrice Cheptoo ve Panuel Mkungo ve...

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliğinin "Gold Label" kategorisinde yer alan İstanbul Maratonu 45. kez gerçekleştirildi.

ERKEKLERDE MKUNGO KAZANDI

Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda son bulan 42,195 kilometrelik parkurda erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo, 2 saat 10 dakika 35 saniyelik derecesiyle ilk sırada yer aldı.

Maratonda aynı ülkeden Benard Cheruiyot Sang 2 saat 12 dakika 41 saniyelik derecesiyle ikinci, James Kiplagat ise 2 saat 12 dakika 44 saniyelik derecesiyle üçüncü oldu.

KADINLARDA CHEPTOO İLK SIRADA

Kenyalı atlet Beatrice Cheptoo, 2 saat 27 dakika 9 saniyelik derecesiyle kadınlarda ilk sırayı elde etti.

Maratonda aynı ülkeden Veronicah Njeri Maina, 2 saat 27 dakika 24 saniyelik süresiyle ikinci, Valentina Mateiko ise 2 saat 32 dakika 15 saniye ile üçüncü oldu.

KÖPRÜ TRAFİĞE AÇILDI

45. İSTANBUL Maratonu için sabah saatlerinde trafiğe kapatılan 15 Temmuz Şehitler köprüsü saat 15.00 itibariyle çift yönlü olarak trafiğe açıldı. Araçlar polis ekiplerinin bariyerleri kaldırmasının ardından Altuizade katılımından köprü yoluna ilerledi.