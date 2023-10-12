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CHP'li Özlem Çerçioğlu ihaleye fesat karıştırma davasından yine kaçtı: Aynı özel hastaneden 3 kez rapor aldı

Aydın'da skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 33 sanıklı ihaleye fesat karıştırma davasının karar duruşmasına rapor sunarak yine katılmadı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Ekim 2023, 07:01 Güncelleme 12 Ekim 2023, 07:19
CHP’li Özlem Çerçioğlu ihaleye fesat karıştırma davasından yine kaçtı: Aynı özel hastaneden 3 kez rapor aldı

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Geçtiğimiz günlerde CHP'li belediye başkanları arasında rüşvet kavgası patlak vermişti. Aydın'ın, CHP'li Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, bir süre önce bağlı olduğu Büyükşehir Belediyesi için "Ben onların neler çaldığını biliyorum, asfalt ihalesinde 32 Milyon yolsuzluk yaptılar" iddiasında bulunmuştu.

"İSPATLAMAZSAN NAMERTSİN"
CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da partisinin Nazilli İlçe Kongresi'nde Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'ı hedef aldı. Kongrede konuşan Özlem Çerçioğlu, "Bir belediye başkanı da bana iftira atmış. Namertsiniz ispatlamazsanız, namertsin. Benim bu zamana kadar kursağımdan bir lokma haram geçmedi, geçmez de. Bir siyasetçi koltuğa oturmadan önceki mal varlığı ile koltuğa oturduktan sonraki mal varlığında bir artış varsa bunu mantıklı bir şekilde açıklayabilmeli.Efendim; yok oğlumun sünnetinden, düğününden kaldı, hanımın çıkınındaydı bilmem neydi. Yok geçti bunlar. Sorarız biz. Para kazanabilirsin gayet doğal. Onun vergisini verdin mi devlete? Onu da sorarız. Eğer ki sen sebepsiz zenginleşmeyi açıklayamıyorsan 'hadi güle güle sana' demesini biliriz. Onun için hiç kimse hiç kimseye kuru iftira atmasın. Allah kuru iftiralardan saklasın" dedi.

Adı yolsuzluk belediyesi olarak anılan CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden İmfalt Yol Yapı Sanayi Ticaret A.Ş şirketi'nin 2017 ile 2021 yılları arasında toplam 440 milyon liralık asfalt ihalesi aldığı ortaya çıkmıştı.

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YENİ BELGELER ORTAYA ÇIKMIŞTI
2020'de iki ortaklı olarak 100 bin lira sermaye ile kurulan Martoksal A.Ş. isimli şirketin CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden 2022'de 450 milyon liralık asfalt ihalesi aldığı ortaya çıktı. Sermayesi 2021'de 1 milyona çıkarılan Martoksal A.Ş.'ye 450 milyon liralık ihale verilmesi büyük şaşkınlık yarattı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde yol yapım, bakım, onarım ve alt yapı işleri olarak 31 Ekim 2022'de çıkılan açık ihaleye 5 firma teklif verdi.

27 MİLYON LİRA DAHA DÜŞÜK TEKLİF VEREN KAZANAMADI
5 tekliften 3'ü geçerli sayılırken, ihaleyi KDV dahil 450 bin liraya Martoksal firması kazandı. İhalede Martoksal firmasından 27 milyon lira daha düşük teklif veren başka firmanın ihaleyi kazanamaması akıllarda soru işareti bıraktı.

İhale sözleşmesi 17 Ocak 2023'te imzalandı. Firmanın, sözleşmeye göre Aydın'daki cadde, bulvar ve mahalle yollarını 19 Ocak 2023 ile 8 Aralık 2024 yılları arasında asfaltlayacağı belirtildi.



2 YILDA 3 KEZ ADRES DEĞİŞTİRMİŞ
2 Yılda kuruluş adresinin 3 kez değiştiren Martoksal A.Ş.'yi 14 Ocak 2020'de İsmet Durnabaş ve Süleyman Elivar kurulduğu öğrenildi. Şirketin kurulduktan sonra iki yıl içerisinde kamu sektöründe kazandığı ilk ihalenin Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı ihale olduğu ortaya çıkmıştı.

İSTİFA ETMİŞTİ
Skandalların ardından Aydın Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Usulsüzlükleriyle gündemden düşmeyen Çerçioğlu, ayrıca Aydın'ın Koçarlı ilçesi Çakırbeyli Mahallesi Karapınar mevkiinde, yapılaşmanın yasak olduğu birinci sınıf tarım arazisine, havuzlu kaçak villa yaptırmıştı.

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3.KEZ KATILMADI
FETÖ Belediyeler İmamı Erkan Karaarslan'ın da aralarında bulunduğu 33 sanık ile "İhaleye fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlamalarıyla 6 yıldan 14 yıla kadar hapis istemiyle Aydın 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Çerçioğlu'nun davasının 5. celsesi önceki gün görüldü. Çerçioğlu, karar çıkması beklenen duruşmaya 3. kez katılmadı.

AYNI ÖZEL HASTANEDEN RAPOR
Çerçioğlu'nun avukatı Tunahan Sandallı, "Müvekkil sağlık mazereti nedeniyle duruşmaya katılamamıştır. Buna ilişkin özel hastaneye ait 2 günlük istirahat raporunu dosyaya sunuyoruz" dedi. Bunun üzerine hâkim, "Bu nedir hep aynı özel hastaneden rapor sunuyorsunuz!" diye tepki gösterdi. Duruşma 16 Ocak'a bırakıldı.

Çerçioğlu'nun duruşmaya katılmaması halinde zorla getirme kararı verileceği belirtildi. Karaarslan'ın ise SEGBİS ile cezaevinden duruşma salonuna bağlanması beklenen UYAP'tan yapılan kontrollerde 5 Eylül 2023'te tahliye edildiği ortaya çıktı.

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