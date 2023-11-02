Son dakika: CHP’li Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’ndan yeni skandal! Oğlunun arkadaşına ballı maaş

Sabah'ta yer alan habere göre, Şahin'in yıllardır belediye şirketi AYBEL A.Ş.'de Genel Müdür ayrıca diğer belediye şirketi Ay Jeotermal A.Ş.'de de müdürlük yaptığı öğrenildi. İki belediye şirketine genç yaşta müdür olan Şahin, Ege Et. A.Ş.'de de yönetim kurulu üyesi.

Cüneyt Emirhan Şahin'in 26 yaşından beri müdürlük yaptığı ve 3 ayrı yerden ballı maaş aldığı öğrenildi. Ayrıca Çerçioğlu'nun oğlu Ata Caner Çerçioğlu ve arkadaşı Şahin, ikisi birden CHP Aydın Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

CHP İLÇE BAŞKANI DA HUZUR HAKKI ALIYOR

CHP Efeler İlçe Başkanı Süha Bayırlı'nın ise 3 yıldır Ay Jeotermal A.Ş. şirketinden huzur hakkı aldığı ve almaya devam ettiği belirlendi.

Yine Aydın Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanı Serap Şimşek ile Sultanhisar Belediyesi Emlak ve İstimlak Şube Müdürü Nurver Işlak'ın da Aytermal A.Ş şirketine yönetim kurulu üyesi yapıldığı ve huzur hakkı adı altında ikinci maaş aldığı ortaya çıktı.

Çerçioğlu'nun belediyeyi kendi aile çevrisine peşkeş çekmesi pes dedirtti. CHP Aydın Eski Merkez İlçe Başkanı Ayhan Başdemir, iki yıl önce yaptığı açıklamada Çerçioğlu'nu liyakat konusunda eleştirmiş, "Çerçioğlu'nun oğlunun sınıf arkadaşı 27,5 yaşındaki Cüneyt Emirhan Şahin'in önlenemez yükselişini gündeme getiremiyorlar. Neden Acaba?" diyerek, liyakat eleştirisi yapmıştı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN