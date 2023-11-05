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Büyükçekmece'de feci kaza: D-100'de İETT otobüsünün çarptığı 2 kadın ağır yaralandı

Büyükçekmece'de üst geçidi kullanmayarak D-100 Karayolu'ndan karşıya geçmeye çalışan 2 kadına İETT otobüsü çarptı. 2 kadın ağır yaralanırken, kazanın ardından İETT şoförü de fenalaştı.

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Giriş Tarihi 05 Kasım 2023, 23:52 Güncelleme 06 Kasım 2023, 00:18
Büyükçekmece’de feci kaza: D-100’de İETT otobüsünün çarptığı 2 kadın ağır yaralandı

Kaza, 20.30 sıralarında D-100 Karayolu Kamiloba mevkii Ankara istikametinde meydana geldi.

İETT otobüsünün çarptığı 2 kadın ağır yaralandı!

Edinilen bilgiye göre, üst geçidi kullanmayan 2 kadına karşıdan karşıya geçmeye çalışırken Silivri-Avcılar seferini yapan İETT otobüsü çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan 2 kadın ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardınan fenalaşan İETT şoförü de hastaneye sevk edildi.

Şoförün sağlık durumunun iyi olduğu, 2 kadının ise hayati tehlikesinin devam ettiğini öğrenildi.

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