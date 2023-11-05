Büyükçekmece’de feci kaza: D-100’de İETT otobüsünün çarptığı 2 kadın ağır yaralandı

Kaza, 20.30 sıralarında D-100 Karayolu Kamiloba mevkii Ankara istikametinde meydana geldi.
Kaza, 20.30 sıralarında D-100 Karayolu Kamiloba mevkii Ankara istikametinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, üst geçidi kullanmayan 2 kadına karşıdan karşıya geçmeye çalışırken Silivri-Avcılar seferini yapan İETT otobüsü çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan 2 kadın ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardınan fenalaşan İETT şoförü de hastaneye sevk edildi.
Şoförün sağlık durumunun iyi olduğu, 2 kadının ise hayati tehlikesinin devam ettiğini öğrenildi.