Valilikten İstanbul’a kırmızı alarm! Son dakika duyuruldu! O tarihte afet gibi vuracak! İstanbul, Ankara, Kocaeli, Diyarbakır, Trabzon, Ordu, Kayseri...

KASIM AYINI İŞARET ETTİ

Vali Gül ayrıca, "Kar ne zaman yağacağı ve ne kadar yağacağı şu an için kesin değil, ancak Kasım ayına girdiğimizi unutmamamız gerekiyor. Ya bir ay erken ya da bir ay geç, mutlaka kar yağacak. Kar yağdığında İstanbul'un neyle karşılaşacağı tahmin edilebilir. Dolayısıyla, karla mücadele için araçlar, altyapı hizmetleri ve diğer önlemleri şimdiden planlamak gerekiyor. Meteorolojik verilere dikkat ederek, okullar, kamu kurumları ve engelli veya hasta bireylerin ihtiyaçlarını önceden planlayarak, son dakika telaşı yaşamadan hazırlıklı olmalıyız." şeklinde konuştu.