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Valilikten İstanbul'a kırmızı alarm! Son dakika duyuruldu! O tarihte afet gibi vuracak! İstanbul, Ankara, Kocaeli, Diyarbakır, Trabzon, Ordu, Kayseri...

Türkiye'nin farklı bölgelerine erken gelen kış havasıyla birlikte, İstanbul'da da soğuk ve karlı günlerin yaklaştığı haberi gündemi sallıyor. İstanbul Valisi Davut Gül, halkı olası zorlu hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.İstanbul'a kar yağışının normalden bir ay önce başlayabileceği belirtiliyor. Bu durum İstanbulluları kışın gelmekte olduğu konusunda hazırlıklı olmaya teşvik ediyor. İç kesimlerde de dondurucu soğuklar bekleniyor. İşte İstanbul'a karın yağacağı tarih...

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Giriş Tarihi 02 Kasım 2023, 16:51 Güncelleme 02 Kasım 2023, 16:53
Valilikten İstanbul’a kırmızı alarm! Son dakika duyuruldu! O tarihte afet gibi vuracak! İstanbul, Ankara, Kocaeli, Diyarbakır, Trabzon, Ordu, Kayseri...

Hava durumu uzmanları, kar yağışı ve düşük sıcaklıkların şehir trafiğini etkileyebileceğini ve günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıda bulundu. Kar yağışı için İstanbul Valiliği tarafından da açıklama geldi. İşte İstanbul'da kar yağışının etkili olacağı tarih...

İSTANBUL İÇİN ALARMA GEÇİLDİ

Türkiye genelinde bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklar, artık yerini kışın etkilerine bırakmaya başlıyor. Meteoroloji raporlarına göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde düşük sıcaklıklar ve yağışlar bekleniyor. İstanbul Valisi Davut Gül, bu olası değişikliklere karşı İstanbul halkını bilgilendirdi ve kışa hazırlık çağrısında bulundu.

MUTLAKA YAĞACAK

İstanbul'da Vali Gül başkanlığında İstanbul İl Koordinasyon Kurulu'nun 3. Dönem Toplantısı düzenlendi. Toplantıda İstanbul için kış hazırlıkları ve kar yağışına dair açıklamalarda bulunan Vali Gül, Kasım ayının geldiğine dikkat çekti.

KASIM AYINI İŞARET ETTİ

Vali Gül ayrıca, "Kar ne zaman yağacağı ve ne kadar yağacağı şu an için kesin değil, ancak Kasım ayına girdiğimizi unutmamamız gerekiyor. Ya bir ay erken ya da bir ay geç, mutlaka kar yağacak. Kar yağdığında İstanbul'un neyle karşılaşacağı tahmin edilebilir. Dolayısıyla, karla mücadele için araçlar, altyapı hizmetleri ve diğer önlemleri şimdiden planlamak gerekiyor. Meteorolojik verilere dikkat ederek, okullar, kamu kurumları ve engelli veya hasta bireylerin ihtiyaçlarını önceden planlayarak, son dakika telaşı yaşamadan hazırlıklı olmalıyız." şeklinde konuştu.

TÜRKİYE GENELİNDE KAR YAĞIŞI TARİHLERİ

☃️ İstanbul: Aralık ayının sonundan itibaren kar yağışı bekleniyor.
Ankara: Aralık ayının ortalarından itibaren kar yağışı tahmin ediliyor.
❄️ Kocaeli: Aralık ayının sonlarına doğru kar yağışı bekleniyor.

☁️ Diyarbakır: Aralık ayından itibaren kar yağışı tahmin ediliyor.
Trabzon: Aralık ayının ortalarından itibaren kar yağışı bekleniyor.
🌨️ Ordu: Aralık ayından itibaren kar yağışı tahmin ediliyor.
☃️ Kayseri: Aralık ayının sonlarına doğru kar yağışı bekleniyor.

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