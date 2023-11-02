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Öksürük şurupları artık rafa kalkıyor! Bu ev yapımı şurup geçmeyen öksürüğü ilaç gibi tık kesiyor! Tamamen doğal...

Öksürük, bazen rahatsız edici ve hatta uykusuz gecelerin baş düşmanı olabilir. Geleneksel ilaçlara rağmen geçmeyen bir öksürük sorunu yaşıyorsanız, mutfağınızdaki temel malzemelerle hazırlayabileceğiniz doğal bir öksürük şurubu, size hızlı ve etkili bir rahatlama sağlayabilir. İşte ev yapımı doğal öksürük şurubu tarifi ve bu şurubun sağladığı harika faydalar...

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Giriş Tarihi 02 Kasım 2023, 12:24 Güncelleme 02 Kasım 2023, 12:24
Öksürük şurupları artık rafa kalkıyor! Bu ev yapımı şurup geçmeyen öksürüğü ilaç gibi tık kesiyor! Tamamen doğal...

Öksürük, vücudun hava yollarını temizleme mekanizması olarak doğal bir tepki olarak kabul edilir. Ancak inatçı öksürükler, özellikle geceleri uyumanızı engelleyebilir ve yaşam kalitenizi olumsuz etkileyebilir. Geleneksel ilaçlardan fayda göremeyenler için evde doğal bir çözüm bulmak isteyenler için, doğal öksürük şurubu tarifleri ve faydaları sunuyoruz.

Malzemeler:

1 soğan

3 diş sarımsak

1.5 su bardağı su

1 limonun suyu

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı zencefil tozu

4 yemek kaşığı bal

4 karanfil

Yapılışı:

İlk adım olarak, 1.5 su bardağı suyu kaynatın. Su kaynarken soğanları ve sarımsakları soyun.

Soğanları ve sarımsakları yıkayıp küçük parçalar halinde kesin. Cam bir kaseye kaynar suyu ekleyin ve soğanları ile sarımsakları suya ekleyin. Soğanlar ve sarımsaklar suyun içinde beklerken, su soğuyana kadar bekletin. Daha sonra soğutulmuş suyu soğan ve sarımsaklardan ayırmak için bir süzgeçten geçirin.

Soğan ve sarımsak suyunu kapaklı bir cam kavanoza dökün. Limonun suyunu sıkarak kavanoza ekleyin.

Ardından bal, zencefil ve tarçını ekleyin. Karanfilleri havan ve tokmak kullanarak iyice ezin ve karışıma öğütülmüş karanfilleri ekleyin.

Kavanozu sıkıca kapatın ve iyice çalkalayın. Malzemeler homojen bir şekilde karıştığında doğal öksürük şurubunuz hazır olacaktır.

Her sabah ve akşam birer kaşık doğal öksürük şurubu tüketebilirsiniz. Öksürüğü hafifletmek için bu şurubu tok karnına içmeyi unutmayın.

Doğal Öksürük Şurubunun Faydaları:

Bu öksürük şurubu tarifinde kullanılan malzemelerin pek çok faydası bulunmaktadır. Soğan ve sarımsak doğal antibiyotikler olarak kabul edilir ve boğaz ağrısının giderilmesine yardımcı olmanın ötesinde, bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye ve enerji seviyelerinizi yükseltmeye yardımcı olabilir.

Bal, tarçın ve zencefil, balgam problemleriyle mücadelede etkili olabilir. Karanfilin antibakteriyel özellikleri mikroorganizmaların ölümüne yardımcı olabilir. Limon ise bağışıklık sistemini güçlendirir ve solunum yolu enfeksiyonlarını temizlemeye yardımcı olan C vitamini açısından zengindir.

Ev yapımı doğal öksürük şurubu, inatçı öksürüğünüzü hafifletmeye ve vücudunuzun iyileşmesine yardımcı olabilir. Ancak, şiddetli veya uzun süreli öksürük durumlarında bir doktor ile iletişime geçmek her zaman önemlidir.

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