Öksürük şurupları artık rafa kalkıyor! Bu ev yapımı şurup geçmeyen öksürüğü ilaç gibi tık kesiyor! Tamamen doğal...

Soğan ve sarımsak suyunu kapaklı bir cam kavanoza dökün. Limonun suyunu sıkarak kavanoza ekleyin.
Ardından bal, zencefil ve tarçını ekleyin. Karanfilleri havan ve tokmak kullanarak iyice ezin ve karışıma öğütülmüş karanfilleri ekleyin.
Kavanozu sıkıca kapatın ve iyice çalkalayın. Malzemeler homojen bir şekilde karıştığında doğal öksürük şurubunuz hazır olacaktır.
Her sabah ve akşam birer kaşık doğal öksürük şurubu tüketebilirsiniz. Öksürüğü hafifletmek için bu şurubu tok karnına içmeyi unutmayın.
Doğal Öksürük Şurubunun Faydaları:
Bu öksürük şurubu tarifinde kullanılan malzemelerin pek çok faydası bulunmaktadır. Soğan ve sarımsak doğal antibiyotikler olarak kabul edilir ve boğaz ağrısının giderilmesine yardımcı olmanın ötesinde, bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye ve enerji seviyelerinizi yükseltmeye yardımcı olabilir.
Bal, tarçın ve zencefil, balgam problemleriyle mücadelede etkili olabilir. Karanfilin antibakteriyel özellikleri mikroorganizmaların ölümüne yardımcı olabilir. Limon ise bağışıklık sistemini güçlendirir ve solunum yolu enfeksiyonlarını temizlemeye yardımcı olan C vitamini açısından zengindir.
Ev yapımı doğal öksürük şurubu, inatçı öksürüğünüzü hafifletmeye ve vücudunuzun iyileşmesine yardımcı olabilir. Ancak, şiddetli veya uzun süreli öksürük durumlarında bir doktor ile iletişime geçmek her zaman önemlidir.