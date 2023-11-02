Öksürük şurupları artık rafa kalkıyor! Bu ev yapımı şurup geçmeyen öksürüğü ilaç gibi tık kesiyor! Tamamen doğal...

Her sabah ve akşam birer kaşık doğal öksürük şurubu tüketebilirsiniz. Öksürüğü hafifletmek için bu şurubu tok karnına içmeyi unutmayın.

Kavanozu sıkıca kapatın ve iyice çalkalayın. Malzemeler homojen bir şekilde karıştığında doğal öksürük şurubu nuz hazır olacaktır.

Ardından bal, zencefil ve tarçını ekleyin. Karanfilleri havan ve tokmak kullanarak iyice ezin ve karışıma öğütülmüş karanfilleri ekleyin.

Soğan ve sarımsak suyunu kapaklı bir cam kavanoza dökün. Limon un suyunu sıkarak kavanoza ekleyin.

Doğal Öksürük Şurubunun Faydaları:

Bu öksürük şurubu tarifinde kullanılan malzemelerin pek çok faydası bulunmaktadır. Soğan ve sarımsak doğal antibiyotikler olarak kabul edilir ve boğaz ağrısının giderilmesine yardımcı olmanın ötesinde, bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye ve enerji seviyelerinizi yükseltmeye yardımcı olabilir.

Bal, tarçın ve zencefil, balgam problemleriyle mücadelede etkili olabilir. Karanfilin antibakteriyel özellikleri mikroorganizmaların ölümüne yardımcı olabilir. Limon ise bağışıklık sistemini güçlendirir ve solunum yolu enfeksiyonlarını temizlemeye yardımcı olan C vitamini açısından zengindir.