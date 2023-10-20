❄⛄Kar ne zaman yağacak, bekleniyor mu? Kasım ayında kar var mı? MGM son dakika: 30 günlük hava durumu! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa...

"BU KIŞ ÇOK YAĞIŞLI OLACAK" El Nino'nun etkili olduğu yıllarda Türkiye'nin bol yağış aldığını söyleyen Bozyurt, sıcaklık detayına vurgu yapıyor. "Bazı El Nino yıllarında bol yağışlı fakat ılık olmuş. Bazı El Nino yıllarında ise yine bol yağışlı fakat soğuk olduğunu görüyoruz" diyor ve bu seneki modellerin Türkiye için ne gösterdiğini açıklıyor: "Bu sene özellikle sonbahar ve kış mevsimi bol yağışlı ve soğuk olacak gibi görünüyor. Özellikle kasım ayından itibaren. Şimdi önümüzde ekim ayının ortasına kadar kısa bir kurak dönem var. Ekimin ortasından sonra yeniden yağışlı bir sistemin ülkemize sokulacağını düşünmekteyim."

'KASIM AYINDA HEM KAR, HEM DE PASTIRMA YAZI VAR' Kasım ayı için de tahminlerin yine soğuk havanın habercisi olduğunu ifade ediyor Bozyurt. "7-10 Kasım arasında yine çok ciddi bir soğuk hava kütlesi bekliyorum" diyerek bu soğuk hava sisteminin de kar yağışı getirebileceğini belirtiyor. Soğuk ve kar yağışlı günlerin ardından ise pastırma yazının geleceğini söylüyor: "11 Kasım gibi yine bir yüksek basınç gelecek. Bir hafta ila 10 gün mevsim normalleri civarında veya biraz da mevsim normalinin üzerine çıkacak bir hava sıcaklığı olabilir. Buna halk arasında pastırma yazı adını veriyoruz. Pastırma yazları genelde 2-3 hafta sürer. Ama bu yıl ben çok uzun sürmesini beklemiyorum. Yani bir hafta 10 gün kadar olacak gibi görünüyor."

İSTANBUL'U NASIL BİR KIŞ BEKLİYOR? Barajlardaki su seviyesinin alarm noktasında olduğu İstanbul'da kuraklık endişe verici bir durum. Ancak meteorolojik tahminlere göre bu, sonbahar ve kış yağışları ile yerini iyimser bir tabloya bırakabilir. Bozyurt İstanbul'a yönelik önümüzdeki döneme ilişkin verileri şöyle yorumluyor: "Genelde yurdun kuzeybatı bölgelerinde bu kış yağışlı geçecek. Ama İstanbul ve çevresinde aralık ayına kadar çok üst seviyede yağışlar görülmüyor. Aralıktan itibarense yoğun yağışlar bekliyorum. Ocak ve şubat aylarında da deniz etkili kar yağışları olabilir. Karın su tutma kapasitesi çok fazla ve dolayısıyla kar erimelerinde potansiyel su ortaya çıkıyor. Barajlarda da çok olumlu bir etkisi var. Bunun dışında bir de kar havadan amonyağı da indiriyor ve toprağın daha verimli olmasını sağlıyor."