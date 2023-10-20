❄⛄Kar ne zaman yağacak, bekleniyor mu? Kasım ayında kar var mı? MGM son dakika: 30 günlük hava durumu! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa...

Başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa olmak üzere onlarca ilde yaşayan vatandaşlar karın yağacağı tarihi sıkça araştırır oldu. Meteoroji Genel Müdürlüğü (MGM) güncel hava durumunu sık sık yayımlıyor. Peki Kar ne zaman yağacak, bekleniyor mu? Kasım ayında kar var mı?
Dünya, El Nino hava akımının etkisinde. Daha önceki deneyimler, El Nino yıllarında Türkiye'nin içinde bulunduğu Doğu Akdeniz havzasında genelde bol yağışlı kış mevsimlerinin olduğunu gösteriyor. Yani bu durum, yağışa susayan ülkemiz için umut verici bir tabloyu ortaya koyuyor. Meteorolojik verilerin bizler için ne söylediğini Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi ve İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt anlatıyor.
"27-29 Ekim'de kuzeyden ciddi bir sistem bekliyorum. Eğer sapmazsa, Cumhuriyet Bayramı dönemlerinde hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalacak. İç kesimlerde, mesela Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Kütahya gibi bazı şehirlerde sezonun ilk karı yağabilir."