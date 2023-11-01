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TCDD 2023 Ankara-Kars, Erzincan-Erzurum Doğu Ekspresi bileti nasıl alınır?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülkenin en ünlü tren seferlerinden biri olan Doğu Ekspresi'nin bilet satışlarına ve yeni seferlerinin başlama tarihlerine dair bilgi veriyor. Bu bilgiler, tren yolculuğunu sevenler ve Doğu Ekspresi ile seyahat etmeyi planlayanlar için büyük bir önem taşıyor. Doğu Ekspresi, doğunun güzelliklerini keşfetmek isteyen yolcular için eşsiz bir deneyim sunuyor. Doğu Anadolu'nun muhteşem manzaralarını görmek isteyenler için bu tren yolculuğu unutulmaz bir fırsat sunuyor. Ayrıca, tarihi ve kültürel zenginliklerle dolu bölgeleri ziyaret etmek isteyenler için de Doğu Ekspresi, harika bir seçenek olabilir. Peki, Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 01 Kasım 2023, 18:33 Güncelleme 02 Kasım 2023, 09:32
TCDD 2023 Ankara-Kars, Erzincan-Erzurum Doğu Ekspresi bileti nasıl alınır?

Doğu Ekspresi bilet fiyatları için araştırmalar hızlandı. Türkiye'nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, turistik Doğu Ekspresi trenlerinin 2023-2024 sezonundaki seferleri için tüm hazırlıkların tamamlandığını müjdeledi. Bu gelişme üzerine vatandaşlar ve turistler, bu eşsiz tren deneyimini yaşamak için heyecanla seferlerin başlangıç tarihini ve bilet fiyatlarını araştırmaya başladılar. Peki, Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

1 ARALIK'TA BAŞLIYOR!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi trenlerinin 11 Aralık'ta, bilet satışları ise 1 Kasım'da başlayacağını açıkladı. Uraloğlu"Turistik Doğu Ekspresi trenlerimiz 2023-2024 sezonunda Ankara'dan 11.12.2023 ve 08.03.2023 tarihleri arasında pazartesi, çarşamba, cuma günlerinde ve Kars'tan 13.12.2023 ile 10.03.2024 tarihleri arasında çarşamba, Cuma ve pazar günlerinde hareket edecek şekilde seferlerine başlayacak" dedi.

DOĞU EKSPRESİ ODA FİYATLARI

Turistik Doğu Ekspresi yataklı oda fiyatları dönemsel olarak değişmekte olup;

düşük dönem oda ücreti 6 bin lira,

normal dönem oda ücreti 8 bin lira

yüksek dönem oda ücreti 12 bin 500 lira olarak uygulanacak.

Bir odada en fazla iki kişi seyahat edebilir ancak buna ilave olarak odalarda 0-6 yaş arasında en fazla 2 adet çocuğun seyahati ücretsiz kapsamında olacak.

DOĞU EKPRESİ GÜZERGAHI

Ankara-Kars yönünde Erzincan, Erzurum istasyonlarında ve Kars–Ankara yönünde ise İliç, Divriği ve Sivas istasyonlarında gezi amaçlı duruşlar yapılacak.

Turistik Doğu Ekspresi de sadece Kars'ın değil, güzergahtaki Sivas, Erzurum ve Erzincan'ın keşfedilmesi için fırsatlar sunuyor.

SEFER SAATLERİ

Turistik Doğu Ekspresi Ankara-Kars yönü kalkış saati 15:55,

Kars-Ankara kalkış saati 22:20 olarak planlandı.

KAÇ SAAT SÜRÜYOR?

Turistik Doğu Ekspresi, Ankara - Kars yönünde Erzincan'da 164 dakika, Erzurum'da 180 dakikalık duruşla 30 saatlik bir seyahat,

Kars-Ankara yönünde İliç ve Divriği'de 180'er dakika, Sivas'ta 230 dakikalık duruşla 34 saat 30 dakikalık bir seyahat programlandı.

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