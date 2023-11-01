Doğu Ekspresi bilet fiyatları için araştırmalar hızlandı. Türkiye'nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, turistik Doğu Ekspresi trenlerinin 2023-2024 sezonundaki seferleri için tüm hazırlıkların tamamlandığını müjdeledi. Bu gelişme üzerine vatandaşlar ve turistler, bu eşsiz tren deneyimini yaşamak için heyecanla seferlerin başlangıç tarihini ve bilet fiyatlarını araştırmaya başladılar. Peki, Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

1 ARALIK'TA BAŞLIYOR! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi trenlerinin 11 Aralık'ta, bilet satışları ise 1 Kasım'da başlayacağını açıkladı. Uraloğlu"Turistik Doğu Ekspresi trenlerimiz 2023-2024 sezonunda Ankara'dan 11.12.2023 ve 08.03.2023 tarihleri arasında pazartesi, çarşamba, cuma günlerinde ve Kars'tan 13.12.2023 ile 10.03.2024 tarihleri arasında çarşamba, Cuma ve pazar günlerinde hareket edecek şekilde seferlerine başlayacak" dedi.