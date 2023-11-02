SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

KAR NE ZAMAN YAĞACAK 2023-2024? ⛄İstanbul'a bu yıl kar yağacak mı? İlk kar ayın kaçında, hangi tarihte? Vali duyurdu!

2024 kışıyla birlikte İstanbul'da kar yağışı beklentileri artmaya başladı. Birçok İstanbullu, Kasım ayının gelmesiyle birlikte beyaz örtüye bürünmüş şehirlerini hayal etmeye başladı. Peki, İstanbul'a bu yıl kar yağacak mı? İlk kar ayın kaçında, hangi tarihte? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Kasım 2023, 14:25 Güncelleme 02 Kasım 2023, 14:25
KAR NE ZAMAN YAĞACAK 2023-2024? ⛄İstanbul’a bu yıl kar yağacak mı? İlk kar ayın kaçında, hangi tarihte? Vali duyurdu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin dört bir yanındaki hava durumu bilgilerini düzenli olarak yayımlamaya devam ediyor. Her kış olduğu gibi bu yıl da havaların soğumasıyla birlikte kar yağışı hakkında meraklı gözler İstanbul ve diğer illere çevriliyor.

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında kış aylarının yaklaşmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Vali Gül, "İstanbul'a ya bir ay erken ya bir ay geç mutlaka kar yağacak. Bu nedenle karla mücadelede alt yapı hizmetlerimizi şimdiden planlamamız lazım" dedi.

KASIM'I İŞARET ETTİ

Vali Gül, kar yağışının ne zaman ve ne kadar olacağının belli olmadığını, ancak Kasım ayına girildiği için kar yağışının kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Ayrıca, "Kar yağdığında İstanbul'un 3 aşağı 5 yukarı neyle karşılaşacağı belli. O açıdan da karla mücadele anlamında araçlarla ilgili, altyapı hizmetleriyle ilgili çalışmaları şimdiden planlamamızda fayda var" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, okullar ve kamu kurumlarında çalışan engelli ve hastalığı olan kişilerin durumlarının da önceden planlanması gerektiğini ekledi.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | İşgalci İsrail sivilleri öldürüyor! Mülteci kampları hedef alındı
İdris Nebi Hatipoğlu İyi Parti’den istifa etti! CHP ile adaylık pazarlığı yeniden mi başlıyor?
TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan’dan flaş enflasyon açıklaması: İyileşme sağlanana kadar tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz
SON DAKİKA