KAR NE ZAMAN YAĞACAK 2023-2024? ⛄İstanbul’a bu yıl kar yağacak mı? İlk kar ayın kaçında, hangi tarihte? Vali duyurdu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin dört bir yanındaki hava durumu bilgilerini düzenli olarak yayımlamaya devam ediyor. Her kış olduğu gibi bu yıl da havaların soğumasıyla birlikte kar yağışı hakkında meraklı gözler İstanbul ve diğer illere çevriliyor.

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında kış aylarının yaklaşmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



Vali Gül, "İstanbul'a ya bir ay erken ya bir ay geç mutlaka kar yağacak. Bu nedenle karla mücadelede alt yapı hizmetlerimizi şimdiden planlamamız lazım" dedi.