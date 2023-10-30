İsyan şarkısı! Depremzede aileden Gökhan Türkmen hakkında suç duyurusu

İzmir Seferihisar'da 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem, Türkiye'yi ağlattı. Doğanlar Apartmanı'nda enkaz altında kalan Elif Perincek (3) ise 65 saat sonra kurtarıldı.
İzmir Seferihisar'da 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem, Türkiye'yi ağlattı. Doğanlar Apartmanı'nda enkaz altında kalan Elif Perincek (3) ise 65 saat sonra kurtarıldı.
Ağabeyi Umut'u (7) kaybeden Perincek, depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Şarkıcı Gökhan Türkmen, Elif'in hikayesinden esinlenerek 'Elif' adını verdiği enstrümantal beste yaptı. İddiaya göre konserlerde kızlarına ait görsel ve bilgiler kullandı.
Aile de hukuki mücadele başlattı. Türkmen'e "Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Yayılması ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalefet" suçlaması yapıldı. Şarkıcının avukatı ise iddiaları yalanladı.