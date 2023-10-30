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İsyan şarkısı! Depremzede aileden Gökhan Türkmen hakkında suç duyurusu

Elif Perincek, 6.6’lık İzmir depremi enkazından 65 saat sonra kurtarılarak umut olmuştu. Aile, popçu Gökhan Türkmen hakkında ‘Elif’ şarkısında kızlarının görüntüleri ve bilgilerini izinsiz kullandığı için suç duyurusunda bulundu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 30 Ekim 2023 Güncelleme 30 Ekim 2023, 07:02
İsyan şarkısı! Depremzede aileden Gökhan Türkmen hakkında suç duyurusu

İzmir Seferihisar'da 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem, Türkiye'yi ağlattı. Doğanlar Apartmanı'nda enkaz altında kalan Elif Perincek (3) ise 65 saat sonra kurtarıldı.



Ağabeyi Umut'u (7) kaybeden Perincek, depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Şarkıcı Gökhan Türkmen, Elif'in hikayesinden esinlenerek 'Elif' adını verdiği enstrümantal beste yaptı. İddiaya göre konserlerde kızlarına ait görsel ve bilgiler kullandı.




Aile de hukuki mücadele başlattı. Türkmen'e "Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Yayılması ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalefet" suçlaması yapıldı. Şarkıcının avukatı ise iddiaları yalanladı.

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