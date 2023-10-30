İsyan şarkısı! Depremzede aileden Gökhan Türkmen hakkında suç duyurusu

Ağabeyi Umut'u (7) kaybeden Perincek, depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Şarkıcı Gökhan Türkmen , Elif'in hikayesinden esinlenerek 'Elif' adını verdiği enstrümantal beste yaptı. İddiaya göre konserlerde kızlarına ait görsel ve bilgiler kullandı.







Aile de hukuki mücadele başlattı. Türkmen'e "Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Yayılması ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalefet" suçlaması yapıldı. Şarkıcının avukatı ise iddiaları yalanladı.

