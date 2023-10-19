Yapış yapış yağdanlıklara son! Ağzı darsa bunu deneyin! 2 dakikada tüm yağı, kiri, lekeyi çözüyor

Mutfakların olmazsa olmazlarından biri olan yağ şişeleri, pratiklikleriyle bilinse de temizlik açısından bazen sorunlar yaratabiliyor. Özellikle uzun ve dar ağızlarındaki cam şişelerde saklanan yağlar, zaman içinde yapış yapış bir tabaka oluşturabiliyor. Ağzı dar olan yağ şişelerini parlatmanın en kolay yolu keşfedildi.

Yağ şişesini temizlemenin en etkili yollarından biri, kahve telvesi kullanmak. Yarım çay bardağı kahve telvesini, 2 bardak suyla karıştırın. Oluşan karışımı yağ şişesine huni yardımıyla aktarın. Şişenin ağzını sıkıca kapatın ve çalkalayın. Kahve telvesi, iç yüzeyde biriken kalıntıları etkili bir şekilde çözecektir. Sonrasında, şişeyi bol suyla durulayarak kurumaya bırakın.

SİRKE VE BİCARBONAT İLE TEMİZLİK

Başka bir etkili yöntem ise sirke ve karbonatın gücünü kullanmak. Bir çorba kaşığı sirke ve bir çay kaşığı karbonatı yağ şişesine ekleyin. Sıcak su ekleyip şişeyi sıkıca kapatın ve çalkalayın. Sirke ve karbonat, yağ tabakasını kolayca çözecektir.

PİRİNÇ YÖNTEMİ

Yağ şişesini parlatmanın başka bir yolu ise pirinç kullanmak. Şişenin beşte birini pirinçle doldurun, üzerine bulaşık deterjanı ekleyin ve hafif bir boşluk bırakacak şekilde su dökün. Şişeyi nazikçe çalkalayın. Pirinç, cam yüzeydeki inatçı kalıntıları çözerek temizliği sağlayacaktır. Sonrasında şişeyi bol suyla durulayarak içinde pirinç kalmadığından emin olun.