Üniversiteli öğrencilerden İsrail katliamına sessiz protesto! | 5 saat hareketsiz beklediler: "Gazze’de bebekler ölüyor"

ÜNİVERSİTELİLERDEN 5 SAAT SESSİZ İSRAİL PROTESTOSU İsrail'in devam eden katliamlarına dünyadan ve Türkiye'den sert tepkiler gelmeye devam ederken Bolu 'da, 8 üniversite öğrencisi, İsrail'in Gazze 'ye yönelik saldırılarını, ellerindeki pankartlarla 5 saat boyunca sessiz ve hareketsiz bekleyerek protesto etti.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden 8 öğrenci, kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde sessiz eylem yaparak İsrail'in Gazze 'ye yönelik saldırılarını protesto etti.



Cadde üzerinde hareketsiz ve sessiz şekilde bekleyen öğrenciler, kendileriyle konuşmak isteyenlere de cevap vermedi. Öğrenciler eylemleri sırasında, ellerinde, üzerinde 'Uyuma insanlık', 'Gazze'de bebekler ölüyor' yazılı dövizler tuttu.



Vatandaşlar, eylem yapan gençleri şaşkınlıkla izledi. Üniversiteli gençler, 5 saatin sonunda eylemlerini sonlandırdı.

Öte yandan her gün yeni bir vahşete imza atan İsrail, yine bir hastanenin yakınını vurdu. Alçak saldırı sonrası A Haber canlı yayınına bağlanan Gazze Sağlık Bakanlığı Yetkilisi Enver Ataullah, "Gerçekten burada yaşananlar ve durum anlatılmaz. ABD, İsrail'i destekliyor. Bunlar Orta Doğu'da tüm kaynakları alabilmek için ve burada hakim olabilmek için geldiler." dedi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail bombardımanında şu ana kadar 4 hastanenin hizmet dışı kaldığını belirtti. İsrail ise Gazze'deki 24 hastanenin boşaltılmasını istedi.