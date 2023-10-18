Çizmeden, zahmetsiz , pırıl pırıl fırın temizliği artık mümkün! Saatlerce uğraşmanıza gerek yok!

Ev hanımlarının ev temizlikleri içerisinde en çok vakit harcadıkları ve temizlerken en çok canından bezdikleri mutfak temizliklerinde fırın bambaşka bir yer kaplıyor. İşte en pratik fırın temizliğinin sırrı...
Ev hanımlarının ev temizlikleri içerisinde en çok vakit harcadıkları ve temizlerken en çok canından bezdikleri mutfak temizliklerinde fırın bambaşka bir yer kaplıyor. İşte en pratik fırın temizliğinin sırrı...
🔴EN KOLAY YÖNTEM!
Fırın temizliği denilince akla ilk ovaladıkça çıkmayan yanmış yağlar, kötü kokular ve artık zırh gibi olmuş tabakalar gelirken nasıl temizlenecek bunca kir diye düşünen hanımlar gelir. Ev hanımlarının temizliklerini kolaylaştıracak ve kurtarıcıları olacak tarif ise oldukça basit.
Yalnızca iki malzemeyi karıştırarak fırınlarını tertemiz yapabileceklerini duyan ev hanımları hemen deneme girişiminde bulunuyorlar. Deneyenlerin ise tam sonuç aldığı bu temizlik sırrı artık fırın temizliklerini uzun soluklu, zorlayıcı alandan çıkarıyor.
🔴FIRIN TEMİZLİĞİNDE İKİ MALZEME!
Tertemiz fırınlara sahip olmak artık çok kolay. Ovalamadan, sürtmeden temizliğini sağlayabileceğiniz pırıl pırıl fırınlar için ise ihtiyacınız olan yalnızca sirke ve su. Sirke ve suyu eşit miktarlarda karıştırarak fırınlarınızda 10 dk kadar bekletmeniz yeterli olacaktır.
Bu karışımın fırındaki yağları ve kirleri çözeceği ve ardından kolayca temizleneceği söyleniyor. Bu pratik temizlik yöntemiyle fırınlarınızın parlaklığını geri kazanabilirsiniz.