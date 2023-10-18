Çizmeden, zahmetsiz , pırıl pırıl fırın temizliği artık mümkün! Saatlerce uğraşmanıza gerek yok!

Ev hanımlarının ev temizlikleri içerisinde en çok vakit harcadıkları ve temizlerken en çok canından bezdikleri mutfak temizliklerinde fırın bambaşka bir yer kaplıyor. İşte en pratik fırın temizliğinin sırrı...

🔴EN KOLAY YÖNTEM! Fırın temizliği denilince akla ilk ovaladıkça çıkmayan yanmış yağlar, kötü kokular ve artık zırh gibi olmuş tabakalar gelirken nasıl temizlenecek bunca kir diye düşünen hanımlar gelir. Ev hanımlarının temizliklerini kolaylaştıracak ve kurtarıcıları olacak tarif ise oldukça basit.