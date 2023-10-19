Her sabah tıka basa yiyeceksiniz! Tadına doyamayacağınız yumurta tarifiyle sofranı donat

Patates, sofralarımızın vazgeçilmez bir parçasıdır, ancak bazen damaklarımıza farklı bir tat sunmak istediğimizde sebzelerle zenginleştirilmiş nefis bir omlet yapmak harika bir seçenek olabilir. Sebzeli omlet, hızlıca hazırlanabilen ve lezzetiyle ön plana çıkan pratik bir yemek tarifidir. İşte adım adım sebzeli omlet tarifi...

Sebzeli Omlet Nasıl Yapılır?

Sebzeli Omlet tarifine başlamadan önce gerekli malzemeleri hazırlayın. Patateslerin kabuklarını soyun ve zar şeklinde kesin. Taze soğanları ve dereotunu iyice temizleyip ince bir şekilde doğrayın. Salçalık biberi de ince zar şeklinde doğramayı unutmayın. Bu işlemleri tamamladıktan sonra tuz, karabiber ve pulbiberi bir kasede iyice karıştırın.

Şimdi, bir kaseye kremayı, baharat karışımını ve yumurtaları alın. İyice çırpın, böylece yumurtaların kıvamını elde edin. Ardından kapari, doğranmış taze soğan ve dereotunu da bu karışıma ekleyip tekrar güzelce karıştırın.