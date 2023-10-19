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Günlük 3 ton üretiliyor! Kayseri'den milyonlar kazandıracak buluş! Çiftçiler tonla para kazanacak

Kayseri'de tarım sektöründe önemli bir dönüşüm yaşanıyor! Geleneksel yöntemlerin yerine getirilen yeni bir tarım modeli, çiftçilere yüksek kazançlar elde etmesini sağladı. Öncelikle ürünler yetiştirilmeye başlıyor, ardından hasat dönemi geldiğinde tonlarca gelir elde ediliyor. Bu yöntem, artık üretimlerin gerçekleştirildiği bir model olarak kabul ediliyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Ekim 2023, 23:46 Güncelleme 19 Ekim 2023, 23:46
Günlük 3 ton üretiliyor! Kayseri’den milyonlar kazandıracak buluş! Çiftçiler tonla para kazanacak

Bu yöntem sayesinde tonlarca lira kazanılıyor. İşte birçok kişiye ilham olacak o yöntem...

YAPAY İKLİMLENDİRME SİSTEMİ!

Kayseri'de kurulan kültür mantarı tesisi, son teknoloji yapay iklimlendirme sistemi sayesinde ayda 90 ton mantar üretimi yaparak dikkat çeken bir örnek oluşturuyor.

Bu tesis, Türkiye'nin dört bir yanına yüksek kaliteli ve taze mantar ürünleri sunuyor ve hijyenik koşullara önem vererek tüketicinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde ürünleri tüketmesini sağlıyor. Aynı zamanda bu tesis şehirde ekonomik kalkınmaya katkı sağlıyor.

İşte tesisle ilgili detaylar:

Aralıksız Üretim: Tesis 365 gün boyunca kesintisiz kültür mantarı üretimi gerçekleştiriyor. Bu, taze mantarların sürekli olarak piyasaya sunulmasını sağlıyor.

Son Teknoloji İklimlendirme Sistemi: Tesis, en lezzetli mantarları elde etmek için son teknoloji iklimlendirme sistemleri kullanıyor. Bu sayede doğadaki koşulları taklit ederek yıl boyunca kaliteli mantarlar yetiştirilebiliyor.

Yüksek Kapasite: Tesiste 22 üretim odası bulunuyor ve 600 ton kompost kapasitesiyle aylık 90 ton mantar üretimi gerçekleştiriliyor.

Taze Ürünler: En büyük özelliklerinden biri, her gün taze mantarların hasat edilmesi ve ürünlerin aynı gün içinde marketlere gönderilmesi. Bu, tüketicilere daha taze ürünler sunmayı mümkün kılıyor.

Çevre Dostu Üretim: Tesis, mantar üretiminde zirai ve kimyasal ilaç kullanmıyor. Ayrıca, hasat sonrası kompostoların çevreye zarar vermemesi için çiftçilere gübre olarak ücretsiz veriliyor.

Tüketim Artışı: Son yıllarda mantar tüketimi Türkiye'de artmış durumda. Bu tesis, bu artışa katkı sağlayan bir faktör olabilir.


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