Günlük 3 ton üretiliyor! Kayseri’den milyonlar kazandıracak buluş! Çiftçiler tonla para kazanacak

Bu yöntem sayesinde tonlarca lira kazanılıyor. İşte birçok kişiye ilham olacak o yöntem...

YAPAY İKLİMLENDİRME SİSTEMİ!

Kayseri'de kurulan kültür mantarı tesisi, son teknoloji yapay iklimlendirme sistemi sayesinde ayda 90 ton mantar üretimi yaparak dikkat çeken bir örnek oluşturuyor.

Bu tesis, Türkiye'nin dört bir yanına yüksek kaliteli ve taze mantar ürünleri sunuyor ve hijyenik koşullara önem vererek tüketicinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde ürünleri tüketmesini sağlıyor. Aynı zamanda bu tesis şehirde ekonomik kalkınmaya katkı sağlıyor.