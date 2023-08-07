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Antalya'da klimayı açmayan şoför tepki gelince otobüsten indi; Psikolojim bozuldu

Antalya'da, özel halk otobüsünde klimaların çalıştırılmamasıyla ilgili yolcularla, şoför arasında tartışma çıktı. Psikolojisinin bozulduğu gerekçesiyle araçtan inen şoför, trafik polisinin müdahale etmesinin ardından klimaları açıp otobüsü hareket ettirdi.

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2023, 13:57 Güncelleme 07 Ağustos 2023, 13:59
Antalya’da klimayı açmayan şoför tepki gelince otobüsten indi; Psikolojim bozuldu

Antalya'da sıcak hava ve nem nedeniyle toplu ulaşımda klimaların çalıştırılmaması, yolcular ve şoförler arasında tartışmalara yol açıyor.

30 DERECE SICAKTA KLİMAYI AÇMADI
Hava sıcaklığının 30 ila 40 dereceyi, nem oranının ise yüzde 75'leri bulduğu kentte, bazı otobüs şoförleri klimaları açmıyor.

Bunun yerine fan açarak, klimayı açmış gibi davrandıklarına yönelik şikayetler ve buna bağlı tartışmalar sürekli yaşanıyor.

Dün akşam Sarısu-Demirciler Çarşısı arasındaki güzergahta hizmet veren bir özel halk otobüsünde yolcularla, şoför arasında klimanın kapalı olması nedeniyle tartışma çıktı.

PSİKOLOJİM BOZULDU DEYİP OTOBÜSTEN İNDİ
Şoför ve yolcular arasında güzergahta uzun süre devam eden tartışma sonrası, otobüs şoförü lunapark önündeki durakta otobüsü durdurup, araçtan indi.

Otobüs şoförü, psikolojinin bozulduğunu belirterek araca binmeyi reddetti.

Yolcular da otobüsten inerken, şoförle aralarındaki tartışma durakta da devam etti. Yolcular, şoförün klimayı açmayıp, fanı açtığını iddia ederken, şoför ise klimayı açtığını ama serinletmeye yetmediğini öne sürdü.

TRAFİK POLİSİ MÜDAHALE ETTİ
Otobüsün yoğun trafiğin de bulunduğu caddedeki bekleyişine bir süre sonra trafik polisi ekibi müdahale etti. Trafik polisleri, şoförü yaklaşık yarım saat sonra ikna ettikten sonra otobüse bindirdi. Polis yolculara, klimanın açık olduğunu belirledikten sonra, otobüsün güzergahında yeniden hareket etmesini sağladı.

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