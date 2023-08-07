Antalya’da klimayı açmayan şoför tepki gelince otobüsten indi; Psikolojim bozuldu

PSİKOLOJİM BOZULDU DEYİP OTOBÜSTEN İNDİ Şoför ve yolcular arasında güzergahta uzun süre devam eden tartışma sonrası, otobüs şoförü lunapark önündeki durakta otobüsü durdurup, araçtan indi.

Otobüs şoförü, psikolojinin bozulduğunu belirterek araca binmeyi reddetti.

Yolcular da otobüsten inerken, şoförle aralarındaki tartışma durakta da devam etti. Yolcular, şoförün klimayı açmayıp, fanı açtığını iddia ederken, şoför ise klimayı açtığını ama serinletmeye yetmediğini öne sürdü.

TRAFİK POLİSİ MÜDAHALE ETTİ

Otobüsün yoğun trafiğin de bulunduğu caddedeki bekleyişine bir süre sonra trafik polisi ekibi müdahale etti. Trafik polisleri, şoförü yaklaşık yarım saat sonra ikna ettikten sonra otobüse bindirdi. Polis yolculara, klimanın açık olduğunu belirledikten sonra, otobüsün güzergahında yeniden hareket etmesini sağladı.