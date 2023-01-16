Antalya'da Ruslara özel rusça otobüs tabelası! CHP'li Muhittin Böcek adına kadar yazdırdı



YÜKSELEN EMLAK FİYATLARI SONRASI EMLAKÇILAR RUSÇA TABELA BASTIRMIŞTI

Savaş sonrası Rus ve Ukraynalıların yaşamak için geldiği Antalya'da, deniz kenarındaki lüks dairelerin aylık kirası, 100 bin lirayı aşmıştı. Lara'da 4+1 daire için aylık 130 bin lira kira bedeli istenirken, Konyaaltı'ndaki 3+1 daire için aylık 125 bin lira kira istendi. İlana, 1 yıllık ücretin de peşin talep edildiği notu düşülmüştü. Bu durumu fırsat bilen emlakçılar o tarihlerden itibaren Rusça tabelarla müşteri çekmeye çalışmıştı.

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