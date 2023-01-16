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    • 16.01.2023 17:25
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    • 16.01.2023 17:40
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    Antalya'da Ruslara özel rusça otobüs tabelası! CHP'li Muhittin Böcek adına kadar yazdırdı

    CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi, çoğunlukla Rusların yaşadığı bölgelere otobüs saatlerinin Rusça yazıldığı tabelalar asarken, Başkan Muhittin Böcek'in de isminin Rus alfabesi ile yazıldığı görüldü.

    takvim.com.tr
    Antalya’da Ruslara özel rusça otobüs tabelası!

    Türkiye'nin turizm denince akla gelen ilk şehirlerinden biri Antalya. Yıl boyunca birçok yabancı turiste ev sahipliği yapan ülkenin göz bebeği şehir, aynı zamanda Türkiye'nin en fazla yabancı yerleşiği olan şehirlerinden biri.

    REKOR KIRILDI
    2023'ün Ocak ayının ilk 15 günü beklenen ölçüde turist sayısına ulaşıldı. 15 günde kente hava yoluyla gelen turist 125 bini bulurken, 1-15 Ocak arası itibarıyla tüm yılların rekoru kırıldı.

    AVRUPALILAR DA AKIN ETTİ
    Rusya-Ukrayna savaşı ve Avrupa'da artan ısınma maliyetleri nedeniyle kışı ılıman iklimlerde geçirmek isteyen emekli Avrupalılardan sonra bu oranda görülmemiş bir yükseliş yaşandı. Öyle ki Antalya'da bazı bölgelerde Türkler azınlığa düştü.

    BAZI BÖLGELER "RUS MAHALLESİ" OLMA SEVİYESİNE YAKLAŞTI
    Özellikle Ruslar bu konuda başı çekerken bazı bölgeler 'Rus mahallesi' denilebilecek seviyeye ulaştı.

    RUSLARA ÖZEL OTOBÜS TABELASI
    Antalya Büyükşehir Belediyesi de buna karşı Rusların çoğunlukta olduğu bölgelerdeki otobüs duraklarına, Rusça bilgilendirme tabelaları astı.



        Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek

        Tabelalarla Rusça otobüs hareket saatleri, belediyeye ulaşılabilecek numaralar ve mobil uygulama bilgilerine yer verildi. Ayrıca, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in isminin de Rus alfabesi ile yazıldığı görüldü.


        YÜKSELEN EMLAK FİYATLARI SONRASI EMLAKÇILAR RUSÇA TABELA BASTIRMIŞTI
        Savaş sonrası Rus ve Ukraynalıların yaşamak için geldiği Antalya'da, deniz kenarındaki lüks dairelerin aylık kirası, 100 bin lirayı aşmıştı. Lara'da 4+1 daire için aylık 130 bin lira kira bedeli istenirken, Konyaaltı'ndaki 3+1 daire için aylık 125 bin lira kira istendi. İlana, 1 yıllık ücretin de peşin talep edildiği notu düşülmüştü. Bu durumu fırsat bilen emlakçılar o tarihlerden itibaren Rusça tabelarla müşteri çekmeye çalışmıştı.

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        Haberler Güncel Antalya'da Ruslara özel rusça otobüs tabelası! CHP'li Muhittin Böcek adına kadar yazdırdı
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