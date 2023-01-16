Antalya'da Ruslara özel rusça otobüs tabelası! CHP'li Muhittin Böcek adına kadar yazdırdı

Türkiye'nin turizm denince akla gelen ilk şehirlerinden biri Antalya. Yıl boyunca birçok yabancı turiste ev sahipliği yapan ülkenin göz bebeği şehir, aynı zamanda Türkiye'nin en fazla yabancı yerleşiği olan şehirlerinden biri.
REKOR KIRILDI
2023'ün Ocak ayının ilk 15 günü beklenen ölçüde turist sayısına ulaşıldı. 15 günde kente hava yoluyla gelen turist 125 bini bulurken, 1-15 Ocak arası itibarıyla tüm yılların rekoru kırıldı.
AVRUPALILAR DA AKIN ETTİ
Rusya-Ukrayna savaşı ve Avrupa'da artan ısınma maliyetleri nedeniyle kışı ılıman iklimlerde geçirmek isteyen emekli Avrupalılardan sonra bu oranda görülmemiş bir yükseliş yaşandı. Öyle ki Antalya'da bazı bölgelerde Türkler azınlığa düştü.
BAZI BÖLGELER "RUS MAHALLESİ" OLMA SEVİYESİNE YAKLAŞTI
Özellikle Ruslar bu konuda başı çekerken bazı bölgeler 'Rus mahallesi' denilebilecek seviyeye ulaştı.
RUSLARA ÖZEL OTOBÜS TABELASI
Antalya Büyükşehir Belediyesi de buna karşı Rusların çoğunlukta olduğu bölgelerdeki otobüs duraklarına, Rusça bilgilendirme tabelaları astı.