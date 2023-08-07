"Ters baktın" olayı bile değil! Esenyurt'tan Vietnam'a giden gemici taksi beklerken öldürüldü

Adli Tıp Kurumu önüne gelen Ergül'ün eşi Pınar Ergül , "Hukuki yollardan haklarımızı arayacağız. Yapanların yanına kalmasını istemiyoruz. Hep ihmaller silsilesi var. Orada güvenlik varmış, güvenlik hırsızlık yapan adamı tutup dışarı atıyor, neden yakalamıyorsun? Kasaptan bıçak çalıyor, orada da ihmal var.

'TERS BAKTIN' OLAYI BİLE DEĞİL

Eşim orada taksi bekliyor, yüz yüze bile gelmemişler. 'Ters baktın' olayı bile değil. Arkasından bıçakla saldırmış. Eşim kimseyle tartışmazdı. Gemiden izin alarak alışveriş merkezine gitmişler. Arkadaşlarıyla gezmeye gitmişler. 5 yaşında ikizlerimiz var, çocuklarına doyamadı. Aslan gibi kocamın cenazesini verecekler.

Nasıl bir süreç bizi bekliyor? Nasıl alışacağız? Çocuklarımla beraber zorluklarla yaşayan bir aileydik. Ekmek paramızı kazanıyordu, çok üzülürdük giderken. Çocuklarına hasretti. Bu işin peşini bırakmasınlar, gerekli cezaları alsınlar" dedi.