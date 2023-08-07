Sarıyer’de kalaşnikoflu kanlı pusu: 2 ölü, 1 yaralı

Bahçeköy Orman Yolu'nda kalaşnikof silah ile kurulan pusuda motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti. Kanlı pusuda 14 kalaşnikof kovanı ve 1 adet tabanca ele geçilirdi.
YERE YIĞILDILAR
Saat 03.00 sıralarında Sarıyer Bahçeköy Orman Yolu'nda 10 AID 542 plakalı motosikletle seyreden sürücü Abdülmelik Ateş ve Şakir Zana'nın önü, mesire alanı önünde pusu kurulan saldırganlar tarafından kesildi. Motosikletli iki kişiye, kalaşnikoflu şahıslar tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
Şahısları kurşun yağmuruna tutan saldırganlar ardından hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Saldırının ardından motosiklet üstündeki Ateş ile Zana, yere yığılırken, motosiklet ise yol kenarına savruldu.
KALAŞNİKOF İLE PUSU KURUP ÖLDÜRDÜLER
Olayın ardından mesire alanındaki güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yaptığı çalışmada saldırıya uğrayan 2 şahsın beyaz bir minibüs ile hastaneye götürüldüğü bilgisine ulaştı.
Devam eden çalışmalarda ise yol kenarında çalışır halde motosiklet gören polis ekipleri, yol kenarında ise 14 adet kalaşnikof kovanı ile tabanca ele geçirdi.
MİNİBÜSLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜLER
Maslak'taki özel bir hastaneye götürüldüğü tespit edilen Ateş ve Zana'nın hayatını kaybettiği bilgisine ulaşıldı. Ayrıca olayla ilgili Burak E.'nin de olayda elinden yaralandığı belirlendi.