Belgrad Ormanı çöplüğe döndü: Toplanan 18 ton çöpün arasında patlatılmış futbol topu bile vardı!

Ormanda piknik yapıp zaman geçirenler, ayrılırken arkalarında çöp yığını bıraktı. Atılanlar arasında futbol topundan, yemek artıklarına, piknik sandalyesinden, plastik su şişesi ile karton kutulara kadar her türlü çöp dikkat çekti. Hafta sonu bırakılan çöplerin ağırlığı 18 tonu aştığı belirtildi. Gördüğü manzaraya isyan eden Özcan Aydın, "Yoldan geçiyordum, ufak bir nefes alalım diye durduk ama her taraf içler acısı. Gerçekten içim acıdı, her taraf çöp içinde, keşke böyle bırakmasalar, duyarlı olsa insanlar. Nefes almak için 5 dakika saptık; 10 dakika oturamadık. Kokudan hemen geri gidiyoruz. Her taraf, çöpler, şişeler olduğu gibi bırakmışlar" dedi. Bu durum sosyal medyada da tepki çekti:

Aslında o çöp atanları bulup, evlerine aynı şeyleri atacaksın.

Bunların anası babası yok mu? Hiç mi eğitim almamışlar.

Kamera sistemiyle denetleyip, ağır cezalar keseceksin.

Ne görgü var ne de kural.

Çöplük festivali gibi. Yazıklar olsun.

Futbol topunu patlatıp, onu bile çöp kutusuna atmayanlara sosyal medyada tepki vardı.