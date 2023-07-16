Thodex Faruk Fatih Özer'e mahkemeden ilk hapis cezası: Vergi Usul Kanunu'nun "kaçakçılık" suçundan 7 ay 15 gün

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, Vergi Denetim Kurulu tarafından Faruk Fatih Özer'in şirketine ilişkin 2017 yılına ait hesapların incelenmesi yapıldı.
3 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİYLE DAVA AÇILDI
Yapılan incelemeler sonucunda 30 Ekim 2021 tarihinde Özer'e tebligat çıkarılarak işletmesine ilişkin belgeleri ibraz etmesi istendi. Ancak tebligata rağmen istenilen belgeleri yasal süre içinde ibraz etmediği ortaya çıktı. Özer hakkında "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
"O TARİHTE BEN DEĞİL KAYYIM VARDI" SAVUNMASI
İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılaması yapılan Faruk Fatih Özer davanın karar duruşmasında, "Suç tarihinde şirket yetkilisi ben değildim, kayyım atanmıştı. Bu nedenle istesem de defterleri ibraz edemezdim, şirket benim yönetimimde değildi" savunması yaptı. Sabah'ta yer alan habere göre, Cumhuriyet Savcısı, Vergi Usul Kanunu'nun "kaçakçılık" suçundan Özer'in 5 yıla kadar hapsini talep etti. Mahkeme ise kararını verdi.