Thodex Faruk Fatih Özer'e mahkemeden ilk hapis cezası: Vergi Usul Kanunu'nun "kaçakçılık" suçundan 7 ay 15 gün





"O TARİHTE BEN DEĞİL KAYYIM VARDI" SAVUNMASI

İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılaması yapılan Faruk Fatih Özer davanın karar duruşmasında, "Suç tarihinde şirket yetkilisi ben değildim, kayyım atanmıştı. Bu nedenle istesem de defterleri ibraz edemezdim, şirket benim yönetimimde değildi" savunması yaptı. Sabah'ta yer alan habere göre, Cumhuriyet Savcısı, Vergi Usul Kanunu'nun "kaçakçılık" suçundan Özer'in 5 yıla kadar hapsini talep etti. Mahkeme ise kararını verdi.