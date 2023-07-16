Küresel iklim değişikliğine karşı Tarım ve Orman Bakanlığı: Ankara'da "taşkın" zirvesi!

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever başkanlığında gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan Sever, taşkın zararlarını azaltmak için belirlenen tedbirlerin uygulanmasında yaşanan en önemli sorunun kamulaştırma konusu olduğuna dikkat çekerek, bütüncül bir yaklaşım ile teşkil edilen komisyonun, kurumların birlikte çalışmasına olanak sağladığını ve bu sayede taşkında kamulaştırmaya yönelik hukuki ve finansman sorununa kalıcı çözümler getirebileceğini ifade etti.