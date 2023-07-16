Küresel iklim değişikliğine karşı Tarım ve Orman Bakanlığı: Ankara'da "taşkın" zirvesi!

Küresel iklim değişikliği nedeniyle oluşan aşırı yağışlar Türkiye'nin pek çok ilinde taşkınlara neden olurken, sorunun kökten çözümü için hükümet harekete geçti. "Taşkında Kamulaştırma Sorununa Yönelik Hukuki ve Finansman Değerlendirme Komisyonu" 2. Toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever başkanlığında gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan Sever, taşkın zararlarını azaltmak için belirlenen tedbirlerin uygulanmasında yaşanan en önemli sorunun kamulaştırma konusu olduğuna dikkat çekerek, bütüncül bir yaklaşım ile teşkil edilen komisyonun, kurumların birlikte çalışmasına olanak sağladığını ve bu sayede taşkında kamulaştırmaya yönelik hukuki ve finansman sorununa kalıcı çözümler getirebileceğini ifade etti.
İMARA AÇILMAMASI GEREKEN ALANLAR BELİRLENECEK
Toplantıda, imara açılmaması gereken alanların kesin çizgiler ile belirlenerek DSİ Genel Müdürlüğü imar görüşlerinin öneminin artırılması, hazine satışlarından elde edilen gelirlerin bir kısmının taşkın özelinde kamulaştırma harcamalarına aktarılması, arazi transferi veya trampa uygulamaları gibi yöntemler ile kamulaştırma için kaynak oluşturulması, taşkın özelinde kamulaştırma bütçesi ile ilgili fon oluşturulması konuları gündeme geldi.