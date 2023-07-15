Avcılar'da genç şarkıcı Erkan Doğanay sahne çıkışı silahlı saldırıya uğradı





Olay yeri inceleme ekipleri mekan önünde ve çevresinde uzun süre incelemelerde bulundu.

Şarkıcı Uygar Doğanay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "20 yasında bir çocuğa pusu kurup vuracak kadar alçaksınız, korkasınız.

Şerefiniz yok sizin size şerefli olmayı öğreteceğiz bundan sonra hayırlı olsun" diye paylaşımda bulundu. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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