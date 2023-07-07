Kocaeli'de 15 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü öne sürülen Meryem Tahnal'ın kızı Melike Tahnal'ın Sakarya'da öldürüldüğü iddiasına ilişkin, kamuoyunda "Palu ailesi" olarak bilinen davada 1'i tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.
DAMAT TUNCER USTAEL HAKKINDA FLAŞ TALEP I VİDEO İZLE
Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Melike Tahnal'ın eniştesi tutuklu Tuncer Ustael ile tutuksuz sanık teyzesi Emine Ustael, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müşteki ve sanık avukatları duruşmada hazır bulundu.
TUNCER USTAEL'E MÜBBET İSTEMİ
Gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından cumhuriyet savcısı, "çocuğu kasten öldürme" suçundan Tuncer Ustael'in ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını, sanıklar Ayşe, Havva, İsa ve Fatih Palu ile Emine Ustael'in delil yetersizliğinden beraatini talep etti.
Sanık Ustael'in "çocuğun cinsel istismarı" suçundan beraatini isteyen cumhuriyet savcısı, sanıklar Ayşe, İsa ve Havva Palu ile Emine Ustael hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi" suçlarından suç duyuru yapılması talebinde bulundu.