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    • Yaşam
    • 07.07.2023 18:06
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    • 07.07.2023 18:22
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    Müge Anlı'da ortaya çıkan Palu ailesinin damadı Tuncer Ustael hakkında flaş karar!

    Türkiye'yi ayağa kaldıran Palu ailesi davasında mütalaa açıklandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gündeme bomba gibi düşen ve içinde tecavüz, istismar ve cinayet gibi suçların bulunduğu aile herkes tarafından konuşuldu. 5 kişinin beraat ettiği davada Cumhuriyet savcısı, "çocuğu kasten öldürme" suçundan sanıklardan Tuncer Ustael'in ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Palu ailesinin damadı Tuncer Ustael hakkında flaş talep!

    Kocaeli'de 15 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü öne sürülen Meryem Tahnal'ın kızı Melike Tahnal'ın Sakarya'da öldürüldüğü iddiasına ilişkin, kamuoyunda "Palu ailesi" olarak bilinen davada 1'i tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

    DAMAT TUNCER USTAEL HAKKINDA FLAŞ TALEP I VİDEO İZLE

    Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Melike Tahnal'ın eniştesi tutuklu Tuncer Ustael ile tutuksuz sanık teyzesi Emine Ustael, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müşteki ve sanık avukatları duruşmada hazır bulundu.

    TUNCER USTAEL'E MÜBBET İSTEMİ
    Gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından cumhuriyet savcısı, "çocuğu kasten öldürme" suçundan Tuncer Ustael'in ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını, sanıklar Ayşe, Havva, İsa ve Fatih Palu ile Emine Ustael'in delil yetersizliğinden beraatini talep etti.

    Sanık Ustael'in "çocuğun cinsel istismarı" suçundan beraatini isteyen cumhuriyet savcısı, sanıklar Ayşe, İsa ve Havva Palu ile Emine Ustael hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi" suçlarından suç duyuru yapılması talebinde bulundu.

        Söz alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, mütalaaya kısmen iştirak ettiklerini belirterek, sanıkların üst hadden cezalandırılmasını istediklerini iletti.

        Tutuksuz sanık avukatları da beraat talebine yönelik mütalaaya katıldıklarını söyledi. Suç duyurusunda bulunulması talebini kabul etmediklerini dile getiren avukatlar, müvekkillerinin beraatlerini, mahkeme heyeti aksi kanaatte ise lehe olan hususların kullanılmasını istedi.

        DURUŞMA 19 TEMMUZ'A ERTELENDİ
        Tuncer Ustael'in avukatı da mahkumiyete yönelik mütalaaya katılmadıklarını bildirerek, müvekkilinin beraatini talep etti. Söz verilen sanık Tuncer Ustael, mütalaayı anlayamadığını dile getirdi. Sanık Emine Ustael ise kendilerine iftira atıldığını öne sürerek, suçlamaları kabul etmedi.

            Ustael'in tutukluluk halinin devamını, duruşmaya katılmayan bir sanık avukatına esas hakkındaki savunmasını hazırlaması için süre verilmesini kararlaştıran heyet, duruşmayı 19 Temmuz'a erteledi.

            OLAY
            Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan Meryem Tahnal 2008, kızı Melike Tahnal da 2009'da kaybolmuş, çalışma başlatan polis ekipleri bulguya ulaşamamıştı. Kocaeli ve Sakarya'da yapılan kazılarda da bulguya rastlanılmaması üzerine çalışmalar durdurulmuştu.

            Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde Meryem Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin başlayan yargılama sonunda sanık Tuncer Ustael, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı" kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "hürriyeti yoksun kılma" suçundan 4 yıl, "kredi kartının kötüye kullanılması" suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

            Sanık Emine Ustael "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 12 yıl 6 ay, Havva, İsa ve Ayşe Palu ise "kasten öldürmeye yardım etme" ve "hürriyetin kısıtlanması" suçlarından 14 yıl 2'şer ay hapse mahkum edilmişti. Fatih Palu'ya da olay tarihinde yaşı küçük olduğu için 8 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti.

            Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını 30 Mart'ta bozarak, Ayşe ve İsa Palu ile Emine Ustael'in tahliyesine karar vermişti.

                İDDİANAME
                Melike Tahnal'ın ölümüne ilişkin hazırlanan iddianamede, sanık Tuncer Ustael hakkında "bilinçli taksirle öldürme" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar ve "usulsüz ölü gömülmesi" suçundan 6 aya kadar hapis cezası isteniyor. Emine Ustael, Havva ve Ayşe Palu'nun da "usulsüz ölü gömülmesi" suçundan 6 aya kadar hapsi talep ediliyor.

                Sanıklar Tuncer ve Emine Ustael, Havva ve Ayşe ile İsa ve Fatih Palu hakkında Melike Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle aynı mahkemede açılan ikinci dava, bu dosyayla birleştirilmişti.

                İkinci davanın iddianamesinde ayrıca sanık Tuncer Ustael hakkında "çocuğun cinsel istismarı" suçundan en az 15 yıl hapis cezası isteniyor.

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                Haberler Yaşam Müge Anlı'da ortaya çıkan Palu ailesinin damadı Tuncer Ustael hakkında flaş karar!
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