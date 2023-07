Palu ailesinin Sakarya’da görülen davasında mütalaa açıklandı

Melike Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin açılan davanın duruşması Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya, Melike Tanhal'ın eniştesi tutuklu sanık Tuncer ve eşi tutuksuz sanık Emine Ustael SEGBİS aracılığıyla, müşteki ve sanık avukatları ise salonda hazır bulundu. Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 'çocuğu kasten öldürme' suçundan sanık Tuncer Ustael'in ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını, sanıklar Ayşe, Hava, İsa ve Fatih Palu ile Emine Ustael'in delil yetersizliğinden beraatini istedi. Ayrıca Ustael'in 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan beraatını isteyen cumhuriyet savcısı, sanıklar Ayşe, İsa ve Hava Palu ile Emine Ustael hakkında 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' ve 'yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi' suçlarından suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

Müşteki avukatı ise sanıkların en üst halden cezalandırılması talebinde bulundu. Sanık avukatları ise mütalaada geçen bazı hususlara iştirak ettiklerini ve müvekkillerinin beraatlerini istedi. Duruşmada söz hakkı verilen tutuklu sanık Tuncel Ustael, eline ulaşan mütalaayı anlamadığını ve kabul etmediğini söyledi. Mahkeme heyeti ise duruşmaya katılmayan bir sanık avukatına esas hakkındaki savunmasını yapmak için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.



"Ne olmuştu?"

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal'ın kaybolmasına ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma neticesinde kayıp Meryem Tahnal'ın babası Harun Palu, annesi Havva Palu, ağabeyi İsa Palu, kardeşleri Fatih Palu ve Ayşe Palu polis tarafından gözaltına alınırken; Palu ailesinin eniştesi Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael ise yaşanan olayla ilgili İstanbul'da katıldıkları bir televizyon programında canlı yayındayken gözaltına alınmıştı. Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, Palu ailesine çeşitli suçlardan hapis cezası verilmişti. Bu karar, aile bireylerinin aynı avukat tarafından savunuldukları ve bu sebeple 'usul hatası' gerçekleştiği gerekçesiyle Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu. 24 Kasım'da Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde kayıp Meryem Tahnal'ın öldürülmesiyle ilgili görülen dava sonrasında annesinden 1 yıl sonra kaybolan ve Sakarya'nın Ferizli ilçesinde öldürüldüğü iddia edilen Meryem Tahnal'ın kızı Melike Tahnal'ın öldürülmesiyle ilgili davanın devamı ise Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor.

PALU AİLESİ ŞEMASI

HAVVA PALU (ANNE)

FATİH PALU (MERYEM'İN AĞABEYİ)

AYŞE PALU (MERYEM'İN KARDEŞİ)

İSA PALU (MERYEM'İN KARDEŞİ)

TUNCER USTAEL (MERYEM VE KIZI MELİKE'Yİ ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLEN ENİŞTE)

EMİNE USTAEL (TUNCER BEY'İN EŞİ)

MEHMET ŞİPŞAK (HAVVA'NIN BABASI)

GÜLBAHAR SADIK (HALA)

KAÇIRANLAR İÇİN PALU AİLESİ HAKKINDA TÜM DETAYLAR...

Müge Anlı'da ortaya çıkan Palu ailesi dehşeti Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Palu ailesi davasında şoke eden bir gelişme yaşandı. Kocaeli'de Meryem Tahnal'ın öldürülmesi olayıyla ilgili yargılanan Palu ailesi ve damatları Tuncer Ustael hakkında verilen karar tekrardan Yargıtay tarafından bozuldu.

Bugün görülen duruşmada suçlamaları kabul etmeyen Tuncer Ustael, "Sizin bilmediğiniz, benim bildiğim çok şey var. Meryem Tahnal'ın geberdiği doğrudur ama ben öldürmedim. Meryem diğer sanıkların yanında öldü, buna dair kamera kaydı vardır ancak bu kayıt yukarılarda görev yapan bir savcıdadır. Sanıklar ölüm anında orada olmadıklarını söylüyorlar ancak kayıtlar bunun tersidir" dedi.





Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal'ın kaybolması ile ilgili en son 7 Eylül 2021 tarihinde 6 sanıklı dava görülmüş ve karar verilmişti.

Sanık Tuncer Ustael'e Meryem Tahnal'ı 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 4 yıl, 'banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçundan ise 3 yıl hapis cezası verilmişti.

Diğer sanıklardan İsa Palu, Havva Palu ve Ayşe Palu ise 'kasten öldürmeye yardım etme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 14 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Emine Ustael'e 12,5 yıl hapis, o dönem yaşı küçük olan Fatih Palu'ya ise 8 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti.

O dönem Fatih Palu ve Havva Palu tahliye edilirken, diğer sanıklar tutuklu yargılanmaya devam etmişti. Onanmak üzere Yargıtay'a gönderilen dosya, 31 Mart'ta karara çıkmıştı.

Yargıtay, tutuklu bulunan İsa Palu, Ayşe Palu ve Emine Ustael'in tahliyelerine karar verirken, Tuncer Ustael'in ağırlaştırılmış müebbet cezasını onamıştı.

CUMHURİYET SAVCISI BOZMA İLAMINI KABUL ETMEDİ

Yargıtay, kararı tekrardan bozdu. Olayla ilgili duruşma Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanıklar İsa Palu, Ayşe Palu, Emine Ustael, Fatih Palu, Havva Palu, tutuklu sanık Tuncer Ustael ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı Atilla Darı, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin bozma ilamını okudu.

Cumhuriyet savcısı Aydın Can, sanıklar Hava Palu, İsa Palu, Emine Ustael, Ayşe Palu ve Fatih Palu'nun eylemlerinde kasten öldürme suçuna iştirak suçunun unsurlarının oluşmadığı yönündeki bozma gerekçesinin usul ve yasaya uygun olmaması sebebiyle önceki kararda direnilmesini talep etti.

Ayrıca sanık Tuncer Ustael'in eyleminin nitelikli kasten öldürme suçunun oluşmadığı yönündeki bozma ilamını da kabul etmeyen savcı, önceki kararda direnilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

"MERYEM'İN ÖLÜM KAYDI VAR"

Suçlamaları kabul etmeyen Tuncer Ustael, "Sizin bilmediğiniz, benim bildiğim çok şey var. Meryem Tahnal'ın geberdiği doğrudur ama ben öldürmedim. Meryem diğer sanıkların yanında öldü. Buna dair kamera kaydı vardır ancak bu kayıt yukarılarda görev yapan bir savcıdadır. Sanıklar ölüm anında orada olmadıklarını söylüyorlar ancak kayıtlar bunun tersidir. Kimse görevini yapmadı. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

"HERKES İŞLEDİĞİ SUÇUN CEZASINI ÇEKER"

Suçlamaları kabul etmeyen Havva Palu, "Doğruları söyledim. Tuncer'in aleyhe suçlamalarını kabul etmiyorum. Herkes işlediği suçun cezasını çeker" ifadelerini kullandı.

"MERYEM, TAHNALLARIN SIRRINI SÖYLEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRÜLDÜ ANCAK ÖLÜSÜNÜ BULAMADIK"

Önceki beyanlarını tekrar ettiğini söyleyen sanık Emine Ustael, "Meryem'i biz öldürmedik. Meryem, Tahnal'ların sırrını söylediği için öldürüldü ancak ölüsünü bulamadık. Annemin beyanları gerçek dışıdır. Görevinizi daha doğru düzgün yaparsanız başka cinayetler de ortaya çıkar" şeklinde konuştu. Mahkeme heyeti, Tuncer Ustael'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.