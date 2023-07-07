AKOM'dan İstanbul için son dakika yağış uyarısı: Bu geceden itibaren kuvvetli geliyor!

BU GECEDEN İTİBAREN KUVVETLİ GELİYOR

AKOM verilerine göre yapılan açıklamada; Bu gece 23:00 civarında başlaması beklenen yağışların, 8 Temmuz Cumartesi öğle saatlerine kadar Avrupa yakası boğaz çevresi ile Anadolu yakasında etkili olması, ağırlıklı olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde yağması beklendiği ifade edildi.

Özellikle Anadolu yakasının doğu ilçelerinde; Çekmeköy, Kartal, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla ve Şile cumartesi akşam saatlerine kadar devam edecek yağışların, daha sonra gücünü kaybedeceği tahmin edildiği, mevsim nedeniyle sıcak ve nemli hava ile kuzeyin serin havasının İstanbul üzerinde karşılaşmasının, kararsız hava koşulları oluşturabileceği de belirtildi. Öte yandan İBB Ekiplerinin yağış öncesinde çöp, baca ve mazgal temizliğini tamamladıkları ifade edilirken olumsuz hava koşullarına karşı ilgili tüm birimlerin yeterli sayıda personel ve ekipman ile nöbet sistemine geçtiği belirtildi.

AFAD UYARDI: İSTANBULLULAR DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından AFAD'dan da bir uyarı geldi. AFAD resmi hesabından vatandaşları uyardı. Yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi.

"Meteoroloji'den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz'de Yerel Aşırı Yağışlara ve Marmara'nın Doğusunda Yerel Şiddetli Yağışlara Dikkat!

Bu gece saatlerinden sonra; Zonguldak, Düzce ve Bartın'da yerel olarak şiddetli ve aşırı, 08.07.2023 Cumartesi sabah saatlerinden itibaren Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Cumartesi gece saatlerinden itibaren Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde yerel olarak şiddetli ve aşırı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

08.07.2023 Cumartesi sabah saatlerinden itibaren; İstanbul, Bursa, Yalova ve Bilecik'te yerel olarak kuvvetli, Kocaeli'de çok kuvvetli, Sakarya'da şiddetli, Sakarya'nın doğu ilçelerinde aşırı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Vatandaşlarımızın sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz."