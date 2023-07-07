AKOM'dan İstanbul için son dakika yağış uyarısı: Bu geceden itibaren kuvvetli geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, İstanbul'un Anadolu Yakası ve İskenderun Körfezi ile Kocaeli, Sakarya ve Çorum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN YAĞIŞ UYARISI I VİDEO İZLE
Genellikle mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda azalarak kuzey ve iç bölgelerde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.
AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN YAĞIŞ UYARISI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da hafta boyunca 30-32 derece aralığında seyreden sıcaklıkların hafta sonu itibari ile 25 derece civarına gerileyeceğini bildirdi.
Bu geceden itibaren İstanbul ve ülkemizin kuzey bölgelerinin Balkanlar üzerinden gelen serin ve gök gürültülü yağışlı havanın etkisi altına girdiğini belirten AKOM, cumartesi öğle saatlerine kadar özellikle Boğaz çevresi ile Anadolu yakasında etkili olması beklenen yağışa karşı vatandaşları, tedbirli olmaları konusunda uyardı.