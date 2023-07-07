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    • Yaşam
    • 07.07.2023 18:37
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    • 07.07.2023 18:46
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    AKOM'dan İstanbul için son dakika yağış uyarısı: Bu geceden itibaren kuvvetli geliyor!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Temmuz hava durumu raporunu yayımladı. Meteoroloji, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, hafta sonunda azalarak kuzey iç bölgelerde mevsim normallerinin altına düşeceğinin tahmin edildiğini açıkladı.Yapılan açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtınaya karşı vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi. Öte yandan AKOM İstanbul'da, bu geceden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını açıklarken, Boğaz çevresi ve Anadolu yakasında etkili olması beklenen yağışa karşı vatandaşları tedbirli olmaları için uyardı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    AKOM’dan İstanbul için yağış uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, İstanbul'un Anadolu Yakası ve İskenderun Körfezi ile Kocaeli, Sakarya ve Çorum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN YAĞIŞ UYARISI I VİDEO İZLE

    Genellikle mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda azalarak kuzey ve iç bölgelerde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

    AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN YAĞIŞ UYARISI
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da hafta boyunca 30-32 derece aralığında seyreden sıcaklıkların hafta sonu itibari ile 25 derece civarına gerileyeceğini bildirdi.

    Bu geceden itibaren İstanbul ve ülkemizin kuzey bölgelerinin Balkanlar üzerinden gelen serin ve gök gürültülü yağışlı havanın etkisi altına girdiğini belirten AKOM, cumartesi öğle saatlerine kadar özellikle Boğaz çevresi ile Anadolu yakasında etkili olması beklenen yağışa karşı vatandaşları, tedbirli olmaları konusunda uyardı.

        BU GECEDEN İTİBAREN KUVVETLİ GELİYOR
        AKOM verilerine göre yapılan açıklamada; Bu gece 23:00 civarında başlaması beklenen yağışların, 8 Temmuz Cumartesi öğle saatlerine kadar Avrupa yakası boğaz çevresi ile Anadolu yakasında etkili olması, ağırlıklı olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde yağması beklendiği ifade edildi.

        Özellikle Anadolu yakasının doğu ilçelerinde; Çekmeköy, Kartal, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla ve Şile cumartesi akşam saatlerine kadar devam edecek yağışların, daha sonra gücünü kaybedeceği tahmin edildiği, mevsim nedeniyle sıcak ve nemli hava ile kuzeyin serin havasının İstanbul üzerinde karşılaşmasının, kararsız hava koşulları oluşturabileceği de belirtildi. Öte yandan İBB Ekiplerinin yağış öncesinde çöp, baca ve mazgal temizliğini tamamladıkları ifade edilirken olumsuz hava koşullarına karşı ilgili tüm birimlerin yeterli sayıda personel ve ekipman ile nöbet sistemine geçtiği belirtildi.

        AFAD UYARDI: İSTANBULLULAR DİKKAT

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından AFAD'dan da bir uyarı geldi. AFAD resmi hesabından vatandaşları uyardı. Yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi.

        "Meteoroloji'den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz'de Yerel Aşırı Yağışlara ve Marmara'nın Doğusunda Yerel Şiddetli Yağışlara Dikkat!

        Bu gece saatlerinden sonra; Zonguldak, Düzce ve Bartın'da yerel olarak şiddetli ve aşırı, 08.07.2023 Cumartesi sabah saatlerinden itibaren Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Cumartesi gece saatlerinden itibaren Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde yerel olarak şiddetli ve aşırı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

        08.07.2023 Cumartesi sabah saatlerinden itibaren; İstanbul, Bursa, Yalova ve Bilecik'te yerel olarak kuvvetli, Kocaeli'de çok kuvvetli, Sakarya'da şiddetli, Sakarya'nın doğu ilçelerinde aşırı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

        Vatandaşlarımızın sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz."

        DÜZCE VALİLİĞİNDEN VATANDAŞLARA ÇAĞRI

        Batı Karadeniz Bölgesinde beklenen yağış ile ilgili Düzce Valiliğinden de bir açıklama geldi. Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece (8 Temmuz 2023 saat 01.00) saatlerinden sonra Zonguldak, Düzce ve Bartın'da yerel olarak şiddetli ve aşırı (100 kg/m2 üzeri), 08.07.2023 Cumartesi sabah saatlerinden itibaren Bolu ve Karabük çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Pazar günü gece saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

        OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

        Beklenen gök gürültülü ve şiddetli yağış öncesi Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında olağanüstü toplantı yapıldı.

        Bu gece 01.00 saatlerinden sonra Zonguldak, Düzce ve Bartın'da metrekareye 100 kilo yağış, 8. Temmuz 2023 Cumartesi sabah saatlerinden itibaren Bolu ve Karabük çevrelerinde metrekareye 21 ile 75 kilo yağış düşmesi bekleniyor. Pazar günü gece saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen yağışlarla öncesinde Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında ilgili kurum müdürlerinin de katıldığı bir toplantı yapıldı.
        Toplantıda can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirler görüşülerek, ilgili kurumlara gerekli talimatlar verildi.

        BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
        MARMARA
        Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri, bu gece saatlerinden itibaren Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası'nın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            BURSA °C, 33°C
            Parçalı ve az bulutlu

            EDİRNE °C, 34°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            İSTANBUL °C, 33°C
            Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren Anadolu Yakası yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            KOCAELİ °C, 34°C
            Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            EGE
            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Güney Ege'de kuzeybatıdan yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

            A.KARAHİSAR °C, 30°C
            Parçalı ve az bulutlu

            DENİZLİ °C, 37°C
            Parçalı ve az bulutlu

                İZMİR °C, 35°C
                Parçalı ve az bulutlu

                MUĞLA °C, 37°C
                Parçalı ve az bulutlu

                AKDENİZ
                Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Akdeniz'in iç kesimleri ile İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Doğu Akdeniz'de güneybatıdan yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

                ADANA °C, 29°C
                Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                ANTALYA °C, 30°C
                Parçalı ve az bulutlu

                    ISPARTA °C, 32°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                    MERSİN °C, 32°C
                    Parçalı ve az bulutlu

                    İÇ ANADOLU
                    Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Yozgat, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                    ANKARA °C, 31°C
                    Parçalı ve az bulutlu

                    ESKİŞEHİR °C, 30°C
                    Parçalı ve az bulutlu

                        KAYSERİ °C, 35°C
                        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                        KONYA °C, 34°C
                        Parçalı ve az bulutlu

                        BATI KARADENİZ
                        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri, gece saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                        BOLU °C, 27°C
                        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                        KASTAMONU °C, 31°C
                        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                        SİNOP °C, 30°C
                        Parçalı ve az bulutlu

                            ZONGULDAK °C, 28°C
                            Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
                            Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Doğu Karadeniz ile Çorum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                            RİZE °C, 30°C
                            Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                            SAMSUN °C, 30°C
                            Parçalı bulutlu

                            TOKAT °C, 33°C
                            Parçalı bulutlu

                                TRABZON °C, 28°C
                                Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                                DOĞU ANADOLU
                                Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

                                ERZURUM °C, 30°C
                                Parçalı ve az bulutlu

                                IĞDIR °C, 35°C
                                Parçalı ve az bulutlu

                                MALATYA °C, 39°C
                                Parçalı ve az bulutlu

                                VAN °C, 28°C
                                Parçalı ve az bulutlu

                                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                                Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

                                DİYARBAKIR °C, 42°C
                                Az bulutlu ve açık

                                    GAZİANTEP °C, 36°C
                                    Az bulutlu ve açık

                                    MARDİN °C, 36°C
                                    Az bulutlu ve açık

                                    ŞANLIURFA °C, 38°C
                                    Az bulutlu ve açık

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                                    Haberler Yaşam AKOM'dan İstanbul için son dakika yağış uyarısı: Bu geceden itibaren kuvvetli geliyor!
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