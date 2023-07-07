Tuzla'da kaybolan zihinsel engelli genç kız Gebze'de bulundu! Korkunç cinsel istismar iddiasında 8 kişi gözaltına alındı

Tuzla'da 2 Temmuz Pazar günü annesi ve iki kardeşiyle birlikte bir kafeye giden yüzde 40 zihinsel engelli Elif Zehra İ. kafenin otoparkında kayboldu.
KAYIP GENÇ KIZ GEBZE'DE BULUNDU I VİDEO İZLE
Genç kızın annesi Gülten Bozkızıl hemen polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Çalışmalar sonrası Elif Zehra İ.'nin izine Gebze'de ulaşıldı. Jandarma ekipleri telefon sinyali ile tespit edilen adrese gece saat 00.00'de baskın yaptı. Yapılan baskında Elif Zehra İ. yatak odasında bulundu. Ev içerisinde bulunan 3 kişi ise gözaltına alındı.
CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI GENİŞ ÇAPLI ARAŞTIRILIYOR
Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 1'i yabancı uyruklu toplam 8 kişi gözaltına alındı. Elif Zehra İ., Gebze Adliyesine getirilerek pedagog eşliğinde ifadesi alınma işlemleri devam ediyor. Cinsel istismar iddiaları Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı yürütülen soruşturma kapsamında araştırılıyor.