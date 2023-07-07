Tuzla'da kaybolan zihinsel engelli genç kız Gebze'de bulundu! Korkunç cinsel istismar iddiasında 8 kişi gözaltına alındı

EVİN İÇİNDE UYGUNSUZ ŞEYLER VARDI

Elif Zehra İ.'nin üzerinde sigara söndürüldüğünü söyleyen Gülten Bozkızıl, "Vücudunun bazı yerlerinde çizikler var. Ekipler eve baskın yaptığında benim kızım yatak odasında oturmuş şekilde duruyordu. Ondan sonra alıp benim yanıma getirdiler. Ev harabe içindeydi. Evin içinde uygunsuz şeyler vardı. Herkesin cezasını çekmesini istiyorum. Sokak sokak kızımı aradım. Kızımı Tuzla'da şeker vererek uyutup o eve götürüyorlar. Kızımın anlattıklarına göre yakalanan 8 kişi, kızımı başka yollarda kullanacaklarmış. Bizi gördüğü zaman mutlu oldu. Kızımın gözleri yuvasından çıkmış halde ve aşırı derecede korkmuş. Kızım içerde şu anda ifade veriyor. Jandarma ekiplerini görünce kızıma tokat vurup dışarıya atmaya çalışmışlar" diye konuştu.

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