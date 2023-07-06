Müge Anlı'da ortaya çıkan Palu ailesinin damadından skandal savunma: "Meryem'in ölüm kaydı var"

Müge Anlı'da ortaya çıkan Palu ailesi dehşeti Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Palu ailesi davasında şoke eden bir gelişme yaşandı. Kocaeli'de Meryem Tahnal'ın öldürülmesi olayıyla ilgili yargılanan Palu ailesi ve damatları Tuncer Ustael hakkında verilen karar tekrardan Yargıtay tarafından bozuldu.

PALU AİLESİNİN DAMADINDAN SKANDAL SAVUNMA I VİDEO İZLE

Bugün görülen duruşmada suçlamaları kabul etmeyen Tuncer Ustael, "Sizin bilmediğiniz, benim bildiğim çok şey var. Meryem Tahnal'ın geberdiği doğrudur ama ben öldürmedim. Meryem diğer sanıkların yanında öldü, buna dair kamera kaydı vardır ancak bu kayıt yukarılarda görev yapan bir savcıdadır. Sanıklar ölüm anında orada olmadıklarını söylüyorlar ancak kayıtlar bunun tersidir" dedi.