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    • Yaşam
    • 05.07.2023 15:51
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    • 05.07.2023 16:42
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    İstek şarkı cinayetinde karar çıktı! İşte Onur Şener'in katillerine verilen ceza

    Son dakika haberleri... Müzisyen Onur Şener’in öldürülmesiyle ilgili davada karar çıktı. Tutuklu sanıklar İlker Karakaş ve Ali Gündüz ‘kasten öldürme’ suçundan takdiri indirim ile 25’er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    AJANSLAR
    İstek şarkı cinayetinde karar çıktı!

    İstek şarkıyı çalmadığı iddiasıyla boğazı kesilerek öldürülen müzisyen Onur Şener davasında karar çıktı.

    KATİLLERE 25'ER YIL CEZA
    Tutuklu sanıklar İlker Karakaş ve Ali Gündüz 'kasten öldürme' suçundan takdiri indirim ile 25'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.


    Onur Şener'in katilleri böyle teşhis edilmişti

    Tutuklu sanık Semih Soyalp, tutuksuz sanıklar Jale Erberk ve Gözde Gündüz ise delil yetersizliğinden beraat etti.

    ONUR ŞENER'İN BOĞAZINI KESMİŞLERDİ
    Müzisyen Onur Şener, Ankara'nın Çankaya ilçesinde sahne aldığı eğlence mekanında, istek parçayı çalmadığı gerekçesiyle çıkan kavgada, boğazı cam bardakla kesilerek öldürüldü.
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        Haberler Yaşam İstek şarkı cinayetinde karar çıktı! İşte Onur Şener'in katillerine verilen ceza
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