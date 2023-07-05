İzmir’de yürekler ağza geldi! Otelin 16'ncı katından kendini boşluğa bıraktı

YERE BRANDA AÇILDI

İhbar üzerine adrese polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri A.E.'nin bulunduğu 16'ncı kata çıkarken, itfaiye ekipleri de kadının atlama ihtimaline karşı yerde branda açtı, cadde ise araç ve yaya trafiğine kapatıldı.