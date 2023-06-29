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    İzlediği karate videosundan etkilenen 11 yaşındaki Melih Tarık Naimoğlu Balkan Şampiyonu oldu!

    11 yaşındaki Melih Tarık Naimoğlu, izlediği bir videodan etkilenip karateye başladı. Balkan Şampiyonluğu’na kadar ulaştı. Avrupa medyası, “Çılgın çocuk Melih” yorumunu yaptı. İşte sizler için derlediğimiz 29 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    Çılgın çocuk

    Ispartalı Melih Tarık Naimoğlu, Karadağ'da 26-28 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 27. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'na katıldı. 11 ülkeden 42 sporcu arasında puan vermeden tüm rakiplerini yendi.

    Erkekler 35 kilo kumite kategorisinde Balkan Şampiyonu oldu. IYAŞ Selçuklu Ortaokulu öğrencisi Melih Tarık Naimoğlu, kazandığı şampiyonluktan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti. Ailesinin ve antrenörünün şampiyonluk sürecinde en büyük destekçisi olduğunu söyledi.



    MANŞETLERDE...
    Naimoğlu, "İzlediğim karate videosundan etkilendikten sonra bu spora başladım. Daha disiplinli oldum. Dengeli beslenme alışkanlığı edindim ve sosyal çevrem de genişledi. Balkan Şampiyonası'nda Türk bayrağını en yükseğe taşıdığım için gururluyum. Herkese spor yapmasını tavsiye ediyorum" dedi. Alman ve İngiliz medyası, Naimoğlu için, "Süper çocuk", "Çılgın çocuk" yorumlarını yaptı.

    İSTANBUL TUTKUNUYDU
    Geçtiğimiz Ocak ayında ABD'nin California eyaletindeki San Gabriel Dağları'nda yürüyüşe çıkan ve bir daha haber alınamayan İngiliz oyuncu Julian Sands'den acı haber geldi. Oyuncunun kaybolduğu yerde rastlanan insan kalıntılarının Sands'e ait olduğu ve hayatını kaybettiği belirtildi. Birçok kez Türkiye'ye gelen ve İstanbul'u çok seven Sands, "A Room with a View", "The Killing Fields" ve "Smallville" gibi yapımlarla efsane olmuştu.



        ÖLÜME UÇTU
        Tekirdağ Şarköy'de THK'ya ait eğitmen belgesi bulunan Necip Ferhat Yayla, Uçmakdere yamaç paraşüt alanından havalandı. Marmara Denizi üzerinde uçuş yapan Yayla, paraşütün iplerinin havada dolaşması sonucu yaklaşık 200 metre yükseklikten denize düştü. Tekirdağ'da hastaneye kaldırılan Yayla kurtarılamadı. Yayla'nın sosyal medya hesapları üzerinden yamaç paraşütü ile uçuş yaparken paylaştığı görüntülerinden birine, 'Düşle ama düşme' yazdığı görüldü.



        4 MİLYON LİRALIK KAZAK!
        Moda ikonu olarak bilinen Prenses Diana'nın 1981 yılında nişanlısı İngiltere Kralı 3'üncü Charles ile birlikte gittiği polo maçında giydiği kazak açık artırmayla satışa sunulacak. Diana'nın 40 yıl önce giydiği kara koyun olarak bilinen ikonik kazak, Sotheby's Müzayede Evi'nde 31 Ağustos'ta satışa çıkarılacak. Açık artırma ile satılması planlanan kazağın 50 bin ile 80 bin dolar arasında alıcı bulması bekleniyor. Ancak Kraliyet Ailesi uzmanları, koyun desenli kazağın 150 bin doların (4 milyon lira) üstüne çıkacağını iddia etti.



        HALA 'DOG'LAR
        ABD'de Dünya Bankası'ndan emekli olan ve tatil için Balıkesir Gönen'e gelen ünlü ekonomist Korhan Berzeg (83), 13 gün önce yürüyüşe çıktı. Ancak kendisinden hala bir haber alınamadı. Berzeg'in, yanındaki Tina adlı dobermanı, 2 yıl önce barınaktan sahiplendiği ve koruma eğitimi aldırdığı vurgulandı. Eşi Angela Berzeg, "Köpekten de haber yok. Eşime bir şey olması durumunda, eve gelir haber verirdi. Herhalde hem köpeği, hem de eşimi öldürdüler" diyerek ağladı.



            CİHAN BAYRAMI
            Aydın Efeler'de Cihan Topal, 2008'de iki kolunu da dirsek altından silaj makinesine kaptırarak kaybetti. Topal'a iki yıl sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından çift kol nakli gerçekleştirildi. Çiftçi baba, daha sonra doğan oğluna, Ömer Özkan adını verdi. Küçük Ömer, bu Kurban Bayramı'nda da babasının ellerini öperek onu sevindirdi. Duygu dolu anlar yaşayan Topal, "Sevincimi Prof. Dr. Ömer Özkan'a borçluyum. Kızım Necile ve oğlum Ömer'in ellerimi öpmesiyle yaşadığım mutluluğu anlatamam" dedi.

            BARIŞ ALPER ÖLÜMDEN DÖNDÜ
            Galatasaraylı milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, bayram nedeniyle otomobiliyle memleketi Rize'ye gitmek için yola çıktı. Ancak Giresun Görele'deki Karadeniz Sahil Yolu Görele Liman kavşağında İbrahim Z. idaresindeki otomobille çarpıştı. Başarılı futbolcu, şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Yılmaz ve İbrahim Z, kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı. Yılmaz için spor camiası, 'geçmiş olsun' mesajı paylaştı.


            229 MİLYON DEVRETTİ
            6+JOKER bilen çıkmayınca 229 milyon 428 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 230 bin 209'ar, 4 bilenler 3 bin 946'şar, 3 bilenler 226'şar, 2 bilenler 22'şer lira alacak.



                1 KİŞİYE 1.6 MİLYON
                5+1 BİLEN bir kişi, bir milyon 679 bin lira kazandı. 5 bilenler 12 bin 307'şer, 4+1 bilenler 723'er, 4 bilenler 71'er, 3+1 bilenler 37'şer, 3 bilenler 12'şer, 2+1 bilenler 17'şer, 1+1 ve 0+1 bilenler 9'ar lira alacak.

                EN ACI 'ÖYKÜ'!
                Muğla Fethiye'de 2 yaşındaki Öykü Merve Açıl, 6 Haziran'da oyun oynarken dengesini kaybetti. Salça kaynatılan kazana düştü. Kazandan çıkarılıp ambulans uçakla İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Servisi'ne kaldırıldı. 21 gündür tedavi olan minik Öykü, hayatını kaybetti. Cenaze Değirmenbaşı Mezarlığı'nda dün öğle vakti beklenmeden kılınan namazın ardından, gözyaşları içinde toprağa verildi.

                RAMBO MUHTARIN SIR SONU
                Antalya Alanya'nın Akdam Mahallesi muhtarı İbrahim D. (59), vücut geliştirme sporuyla uğraştığı için 'Rambo muhtar' lakabını aldı. Dün de 'Yaylaya gidiyorum' diyerek evden ayrıldı. Ancak akşamüzeri Karamanlar yolu üzerinde aracının yanında yere serili kilimin üzerinde, başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Tabancası da yanında olan İbrahim D.'nın intihar ettiği değerlendirildi. Ceset. ölüm nedenini belirlemek üzere morga kaldırıldı.

                GENÇ SPORCUDAN KAHREDEN HABER
                Eymir Spor Kulübü'nün genç voleybolcusu Miray Karasu (17), Kastamonu yolunda trafik kazası geçirdi. Hastaneye kaldırılan Karasu, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), "Merhumeye Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine ve voleybol camiamıza başsağlığı dileriz" dedi.

                BÜYÜK'AD'A KRİZİ
                İSTANBUL'DA Özlem Yıldız adlı kadın Büyükada'da ölü bulundu. Herkes sunucu Özlem Yıldız sanıp telefona koştu. ANCAK ünlü güzel, gerçeği duyurdu: İsim benzerliği. Telefonum susmadı. İyiyim.

                REK'ART'MEN!
                RESSAM Gustav Klimt'in Yelpazeli Kadın adlı portresi İngiltere'de açık artırmaya çıktı. 85 milyon sterline satıldı. Rekor kırdı.

                SABRİ 'YILMAZ'
                Düzce'de 47 yıl eczacılık yapan Sabri Yılmaz, lenf kanserini atlattı. En büyük hayali tarih okumaktı. Ve başardı. 70 yaşında İzzet Baysal Üniversitesi Tarih Bölümü'nü birincilikle tamamladı.

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                Haberler Yaşam İzlediği karate videosundan etkilenen 11 yaşındaki Melih Tarık Naimoğlu Balkan Şampiyonu oldu!
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