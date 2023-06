İzlediği karate videosundan etkilenen 11 yaşındaki Melih Tarık Naimoğlu Balkan Şampiyonu oldu!

İSTANBUL TUTKUNUYDU

Geçtiğimiz Ocak ayında ABD'nin California eyaletindeki San Gabriel Dağları'nda yürüyüşe çıkan ve bir daha haber alınamayan İngiliz oyuncu Julian Sands'den acı haber geldi. Oyuncunun kaybolduğu yerde rastlanan insan kalıntılarının Sands'e ait olduğu ve hayatını kaybettiği belirtildi. Birçok kez Türkiye'ye gelen ve İstanbul'u çok seven Sands, "A Room with a View", "The Killing Fields" ve "Smallville" gibi yapımlarla efsane olmuştu.