İzlediği karate videosundan etkilenen 11 yaşındaki Melih Tarık Naimoğlu Balkan Şampiyonu oldu!





1 KİŞİYE 1.6 MİLYON

5+1 BİLEN bir kişi, bir milyon 679 bin lira kazandı. 5 bilenler 12 bin 307'şer, 4+1 bilenler 723'er, 4 bilenler 71'er, 3+1 bilenler 37'şer, 3 bilenler 12'şer, 2+1 bilenler 17'şer, 1+1 ve 0+1 bilenler 9'ar lira alacak.

EN ACI 'ÖYKÜ'!

Muğla Fethiye'de 2 yaşındaki Öykü Merve Açıl, 6 Haziran'da oyun oynarken dengesini kaybetti. Salça kaynatılan kazana düştü. Kazandan çıkarılıp ambulans uçakla İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Servisi'ne kaldırıldı. 21 gündür tedavi olan minik Öykü, hayatını kaybetti. Cenaze Değirmenbaşı Mezarlığı'nda dün öğle vakti beklenmeden kılınan namazın ardından, gözyaşları içinde toprağa verildi.



RAMBO MUHTARIN SIR SONU

Antalya Alanya'nın Akdam Mahallesi muhtarı İbrahim D. (59), vücut geliştirme sporuyla uğraştığı için 'Rambo muhtar' lakabını aldı. Dün de 'Yaylaya gidiyorum' diyerek evden ayrıldı. Ancak akşamüzeri Karamanlar yolu üzerinde aracının yanında yere serili kilimin üzerinde, başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Tabancası da yanında olan İbrahim D.'nın intihar ettiği değerlendirildi. Ceset. ölüm nedenini belirlemek üzere morga kaldırıldı.



GENÇ SPORCUDAN KAHREDEN HABER

Eymir Spor Kulübü'nün genç voleybolcusu Miray Karasu (17), Kastamonu yolunda trafik kazası geçirdi. Hastaneye kaldırılan Karasu, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), "Merhumeye Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine ve voleybol camiamıza başsağlığı dileriz" dedi.

BÜYÜK'AD'A KRİZİ

İSTANBUL'DA Özlem Yıldız adlı kadın Büyükada'da ölü bulundu. Herkes sunucu Özlem Yıldız sanıp telefona koştu. ANCAK ünlü güzel, gerçeği duyurdu: İsim benzerliği. Telefonum susmadı. İyiyim.



REK'ART'MEN!

RESSAM Gustav Klimt'in Yelpazeli Kadın adlı portresi İngiltere'de açık artırmaya çıktı. 85 milyon sterline satıldı. Rekor kırdı.

SABRİ 'YILMAZ'

Düzce'de 47 yıl eczacılık yapan Sabri Yılmaz, lenf kanserini atlattı. En büyük hayali tarih okumaktı. Ve başardı. 70 yaşında İzzet Baysal Üniversitesi Tarih Bölümü'nü birincilikle tamamladı.