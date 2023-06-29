İzlediği karate videosundan etkilenen 11 yaşındaki Melih Tarık Naimoğlu Balkan Şampiyonu oldu!

Ispartalı Melih Tarık Naimoğlu, Karadağ'da 26-28 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 27. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'na katıldı. 11 ülkeden 42 sporcu arasında puan vermeden tüm rakiplerini yendi.
Erkekler 35 kilo kumite kategorisinde Balkan Şampiyonu oldu. IYAŞ Selçuklu Ortaokulu öğrencisi Melih Tarık Naimoğlu, kazandığı şampiyonluktan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti. Ailesinin ve antrenörünün şampiyonluk sürecinde en büyük destekçisi olduğunu söyledi.
MANŞETLERDE...
Naimoğlu, "İzlediğim karate videosundan etkilendikten sonra bu spora başladım. Daha disiplinli oldum. Dengeli beslenme alışkanlığı edindim ve sosyal çevrem de genişledi. Balkan Şampiyonası'nda Türk bayrağını en yükseğe taşıdığım için gururluyum. Herkese spor yapmasını tavsiye ediyorum" dedi. Alman ve İngiliz medyası, Naimoğlu için, "Süper çocuk", "Çılgın çocuk" yorumlarını yaptı.
İSTANBUL TUTKUNUYDU
Geçtiğimiz Ocak ayında ABD'nin California eyaletindeki San Gabriel Dağları'nda yürüyüşe çıkan ve bir daha haber alınamayan İngiliz oyuncu Julian Sands'den acı haber geldi. Oyuncunun kaybolduğu yerde rastlanan insan kalıntılarının Sands'e ait olduğu ve hayatını kaybettiği belirtildi. Birçok kez Türkiye'ye gelen ve İstanbul'u çok seven Sands, "A Room with a View", "The Killing Fields" ve "Smallville" gibi yapımlarla efsane olmuştu.