28 Şubat kafası yine hortladı! Almanya'da başörtülü üniversite öğrencisine profesörden hakaret: "Yarın da peçeyle.."

"YARIN DA PEÇEYLE GELMEYE KALKARSINIZ"

Seçmeli ders olarak haftada iki gün söz konusu profesörün dersine girdiğini belirten Kurt, şunları söyledi: "Derse girdim, hocamız yarım saat gecikmeli geldi. Bana dönerek 'Bayan Kurt, üzerinizdeki giysilerinizi çoğaltmışsınız. Yarın da peçeyle gelmeye kalkarsınız' dedi. Ben de kendisine 'Öyle gelir miyim bilmiyorum ama bunu düşünmem lazım' diye cevap verdim. Bunun üzerine sinirlendi ve 'Sizin buraya bu şekilde gelmenize izin vermeyeceğim. Ben burada gamalı haç takan Neonaziler olsa onları da oturtmam, başörtülüyü de oturtmam. Siz İslam faşistisiniz, sizi müdüriyete şikayet edeceğim' şeklinde bağırmaya başladı."

"PROFESÖR SINIFI TERK ETMEMİZİ İSTEDİ"

Bu sözler üzerine sınıftan bir öğrencinin ayağa kalkarak kendisini savunduğunu aktaran Kurt, "Sınıfımdan biri hocaya ırkçılık imasında bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine daha çok kızan profesör ikimizin sınıfı terk etmemizi istedi. Sınıfta bulunan 9 kişi ayağa kalktı ve protesto amaçlı dersi terk etti. Sınıfta sadece 2-3 kişi kaldı." dedi.

"HOCA AYNI HAKARET VE İMALARINI SÜRDÜRDÜ"

Dersten çıkarak profesörü okul yönetimine şikayet ettiklerini belirten Kurt, "Bana okul yönetimi bu ders yerine başka ders seçmemi önerdi. Bu derse devam edersen hocanın notları yine de adil şekilde okuyacağını söylediler. Ben derse devam ettim ama hoca aynı hakaret ve imalarını sürdürdü. Hatta hakaretlerine daha sonra Whatsapp mesajı üzerinden de devam ettirdi." diye konuştu.