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    • 01.06.2023 21:54
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    Eskişehir'de başörtülü depremzede öğrenci hedef alınmıştı! Mahkemenin tuhaf kararı sonrası dava istinafa taşındı: İstanbul'da 2 baro da itiraz edecek

    Eskişehir'de kuruculuğunu ve yönetim kurulu başkanlığını CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in yaptığı vakfa bağlı okula kızlarını kaydettirmek isteyen depremzede aile büyük bir skandal ile karşı karşıya kalmıştı. Ailenin 9. sınıf öğrencisi kızları, "Bu okulda hiç başörtülü öğrenci yok burada zorlanırsın" denilerek okula nakil işlemi gerçekleştirilmemişti. Yaşanan bu skandalın hakkında suç duyursunda bulunmuş ve mahkeme tuhaf bir karara imza atmıştı. Mahkemenin tuhaf kararı sonrası dava istinafa taşındı. Öte yandan İstanbul'da 2 baronun da itiraz edeceği öğrenildi.

    takvim.com.tr
    Skandal karar istinafa taşındı

    Eskişehir'de kuruculuğunu ve yönetim kurulu başkanlığını CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in yaptığı vakfa bağlı okula kızlarını kaydettirmek isteyen depremzede aile büyük bir skandal ile karşı karşıya kalmış, ailenin 9. sınıf öğrencisi kızları, "Bu okulda hiç başörtülü öğrenci yok burada zorlanırsın" denilerek okula nakil işlemi gerçekleştirilmemişti.



    SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
    Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ise depremzede öğrencinin başörtülü olması gerekçe gösterilerek okula kaydının yapılmaması ile ilgili soruşturma başlatılmıştı.



    SKANDAL KARAR VERİLMİŞTİ
    "Başörtülü"     olduğu için okula kayıt etmeyen ve "Burada türbanı hademeler takar" diyen Çağdaş Okulları Müdürü İsmail Samur hakkında skandal karar çıktı. Mahkeme, toplum içerisinde gerçekleşmediği için durumun rencide edici olmadığını ve sözlerin "nasihat" olarak değerlendirilebileceğini ifade ederek şahıs hakkında beraat kararı vermişti.



        DAVA İSTİNAFA TAŞINDI
        Yaşanan bu skandalların ardından mahkemenin verdiği karar istinafa taşındı.Karar sonrasında Cumhuriyet savcısı Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi Başkanlığı'na sunulmak üzere Eskişehir 8. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, mahkemenin verdiği karara itiraz edildi. Öte yandan İstanbul'da da 2 baro skandal karara itiraz edecek.



        AİLE YAŞADIKLARINI ANLATMIŞTI
        Eskişehir'de yardım sever bir kişi, hazırlamış olduğu daireye 11 kişilik Z.İ'nin ailesini yerleştirdi. Aile başörtülü olan T.N.İ. isimli kız çocuklarının naklini Eskişehir'de CHP'li Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in başkanlığını yaptığı vakfa bağlı Özel Çağdaş Okullarına aldırmak istedi. İddiaya göre okul müdürü İsmail Samur, "Bu okulda hiç başörtülü öğrenci yok burada zorlanırsın" dedi. Öğrenciyi ve velisini başka bir okula gitmeleri için 28 Şubat'tan kalma ikna odası kurarcasına ikna etmeye çalıştı. Aile, yaşadıklarını şu ifadelerle anlatmıştı.



        "DEPREME ANTAKYA'DA YAKALANDIK"
        Ağabey M.İ., "Kahramanmaraş depremini Antakya'da bulunan evimizde yakalandık. Babam 2'inci kattan inmek isterken 4 kemiği kırıldı. Ağır hasar alan binandan sağ olarak çıktık. Depremde ablamı yeğenlerimi, eniştemi, teyzemi, dayımı, kuzenlerimi ve yakın akrabalarımızı kaybettik. Eskişehir'de bulunan arkadaşımızın tanıdığı bizi davet etti. Burada bir daireye yerleştik. Semtte bulunan komşularımız bizim için seferber oldu" dedi.



            "KIZ KARDEŞİM BİR TRAVMA DAHA YAŞADI"
            Ağabey M.İ., "Bizim birçok kaybımız var. Acı ve tatsız bir durum. Kız kardeşim çok kötü bir durum ile karşı karşıya kaldı. Bir travma yaşadı. Kız kardeşim zaten büyük bir psikolojik problem yaşıyor. Depremin şokunu atlatamadı. Acımızı yaşayıp yaralarımız sarmaya geldik. Depremin şokunu atlatıp çocuklarımız okula gitsin ve bu hayatı geri kalanlarla bir şekilde yaşamaya çalışacağız diye geldik ama bu kişi bu zihniyetle böyle bir dönemde hala nasıl yaşayabiliyor anlamış değiliz" diye konuştu. Eskişehir Valiliğine giden aile okul ve yöneticisinden şikayetçi oldu.

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            CHP’de üst düzey istifa
            Haberler Güncel Eskişehir'de başörtülü depremzede öğrenci hedef alınmıştı! Mahkemenin tuhaf kararı sonrası dava istinafa taşındı: İstanbul'da 2 baro da itiraz edecek
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