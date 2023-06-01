Eskişehir'de başörtülü depremzede öğrenci hedef alınmıştı! Mahkemenin tuhaf kararı sonrası dava istinafa taşındı: İstanbul'da 2 baro da itiraz edecek

Eskişehir'de kuruculuğunu ve yönetim kurulu başkanlığını CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in yaptığı vakfa bağlı okula kızlarını kaydettirmek isteyen depremzede aile büyük bir skandal ile karşı karşıya kalmış, ailenin 9. sınıf öğrencisi kızları, "Bu okulda hiç başörtülü öğrenci yok burada zorlanırsın" denilerek okula nakil işlemi gerçekleştirilmemişti.
SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ise depremzede öğrencinin başörtülü olması gerekçe gösterilerek okula kaydının yapılmaması ile ilgili soruşturma başlatılmıştı.
SKANDAL KARAR VERİLMİŞTİ
"Başörtülü" olduğu için okula kayıt etmeyen ve "Burada türbanı hademeler takar" diyen Çağdaş Okulları Müdürü İsmail Samur hakkında skandal karar çıktı. Mahkeme, toplum içerisinde gerçekleşmediği için durumun rencide edici olmadığını ve sözlerin "nasihat" olarak değerlendirilebileceğini ifade ederek şahıs hakkında beraat kararı vermişti.