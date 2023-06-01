Eskişehir'de başörtülü depremzede öğrenci hedef alınmıştı! Mahkemenin tuhaf kararı sonrası dava istinafa taşındı: İstanbul'da 2 baro da itiraz edecek





"KIZ KARDEŞİM BİR TRAVMA DAHA YAŞADI"

Ağabey M.İ., "Bizim birçok kaybımız var. Acı ve tatsız bir durum. Kız kardeşim çok kötü bir durum ile karşı karşıya kaldı. Bir travma yaşadı. Kız kardeşim zaten büyük bir psikolojik problem yaşıyor. Depremin şokunu atlatamadı. Acımızı yaşayıp yaralarımız sarmaya geldik. Depremin şokunu atlatıp çocuklarımız okula gitsin ve bu hayatı geri kalanlarla bir şekilde yaşamaya çalışacağız diye geldik ama bu kişi bu zihniyetle böyle bir dönemde hala nasıl yaşayabiliyor anlamış değiliz" diye konuştu. Eskişehir Valiliğine giden aile okul ve yöneticisinden şikayetçi oldu.

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