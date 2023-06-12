İstanbul Havalimanı'na nefes kesen uyuşturucu operasyonu: Kargoyla gelen suntalardan uyuşturucu çıktı

Gümrük muhafaza ekipleri tarafından uyuşturucu madde gizlendiği şüphesiyle suntalardan birisi kesildi. Yapılan incelemede suntanın iç kısmına macun kıvamında maddeler yerleştirildiği tespit edilirken, benzer şekilde diğer suntaların içlerinde de aynı maddeler olduğu anlaşıldı.