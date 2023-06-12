Zerin Kılınç'ın şüpheli ölümü! Eskişehir'de 2'nci kattan düşen Zerin'in ölümünü, Şule Çet davası uzmanları inceliyor

Türkiye'nin gündemine geçtiğimiz yıl Haziran ayında oturan olay Eskişehir'de yaşandı. Emek Mahallesi'nde sevgilisi Yılmaz Sazak ile oturan, 12 yaşında bir kız çocuğu annesi Zerin Kılınç, geçen yıl 20 Haziran'da saat 21.30 sıralarında binanın ikinci katındaki dairenin penceresinden düştü.
Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Zerin Kılınç, kurtarılamadı. İlk otopsi incelemesinde; Kılınç'ın yüksekten düşmeye bağlı olarak hayatını kaybettiği belirlendi.
Soruşturma kapsamında evde yapılan incelemede, yerde ve kapıda kan lekeleri, cam kırıkları, kırılmış kül tablası olduğu tespit edildi. İfadesi alınıp, serbest bırakılan Yılmaz Sazak, olaydan 7 ay sonra yeniden gözaltına alındı. Sazak, bu kez 'kasten öldürme' suçlaması ile tutuklandı.
"ARBEDE YAŞANMADI"
Evde bulunan kan izlerinin burun kanaması olduğunu ayrıca aralarında arbede yaşanmadığını belirten erkek arkadaş Sazak şunları kaydetti: "Ben evde bulunan kan izlerinin Zerin'in burnunun kanaması sebebiyle bulunduğunu düşünüyorum. Zira aramızda herhangi bir arbede yaşanmadı. Zerin'e, 'Hadi dışarı çıkalım, bunaldık. Ben çıkıyorum, sen de gel' dedim. Gelmeyeceğini söyledi ve bana en son 'Sen gideceksin, gelmeyeceksin' dedi. Ben de kapıya gidip 'Bak yine saygısızlık yapıyorsun, ben ne zaman gittim de gelmedim, asıl sen sevmiyorsun' dedim. Zerin'in 'Ben saygısızım, sevmiyorum ha' diye serzenişini duydum. Bu sırada hızlı ayak seslerini de duydum. Kapıdan kafamı uzattığımda Zerin'in sol bacağının camdan çıktığını gördüm ve kendini camdan aşağı bıraktığını gördükten sonra koşarak aşağı indim."