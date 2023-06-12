Zerin Kılınç'ın şüpheli ölümü! Eskişehir'de 2'nci kattan düşen Zerin'in ölümünü, Şule Çet davası uzmanları inceliyor

"SUÇUM VARSA CEZAMI ÇEKMEK İSTİYORUM"

Yılmaz Sazak ise suçsuz olduğunu ve olayın bir an önce aydınlatılmasını istediğini belirterek, "Bir kız çocuğu, sonuçta annesini kaybetti. Bazı noktalarda yönlendirildiğini düşünüyorum. Olayın ivedi bir şekilde aydınlatılmasını istiyorum. Ne kadar kamera kaydı, tanık varsa getirilmesini istiyorum. Suçum varsa; cezamı çekmek istiyorum" diye konuştu. Mahkeme heyeti, avukatların beyanlarının ardından duruşmayı erteledi.







Duruşmanın ardından Zerin Kılınç'ın ailesinin avukatı Ahmet Seyhan, Ankara'da plazanın 20'nci katından düşerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şule Çet davasına 'bilimsel mütalaa' veren aralarında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinin olduğu heyetin inceleme yaptığını ve talepleri üzerine mahkemeye rapor hazırladığını söyledi.



"DOĞRUDAN İTME OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Hazırlanan raporun gelecek hafta mahkemeye sunulacağını ifade eden avukat Seyhan, "Burada mahkememizin ana konusu; bir kadın cinayetidir, bir kadının öldürülmesidir. Diğer konular, yan konulardır. Bunları önemsemiyoruz. Ana konuda düşme açısının nasıl olduğunu en başından beri söylüyoruz. Bilimsel olarak bunların açıklanması gerekiyor. Sebebi şu; doğrudan itme olduğunu düşündüğümüz için, düşme açısında bir tutarsızlık ve sanığın beyanında çelişkiler olduğu için; mahkeme tarafından uzman görüşüne başvurulması ve uzman mütalaası sunulması için tarafımıza süre verildi. Zaten bir çelişki var. Bizler de bu çelişkiyi raporlarla, bilimsel çalışmalarla bitireceğiz. Sanığın en ağır ve indirimsiz şekilde ceza almasını sağlayacağız. Şu an Şule Çet davasında ve birçok davada görev almış uzman doktorlar inceliyor, aynı zamanda adli tıpçılar inceliyor. Bu mütalaanın da dosyayı aydınlatacağına inanıyoruz" dedi.

"YAVRUMUN KANI YERDE KALMAYACAK"

Zerin Kılınç'ın annesi Telli Özokuçu da adalete güvendiğini belirterek, "Yavrumun kanı yerde kalmayacak" dedi.

Davanın duruşmasına kentteki kadın platformu üyeleri de katılıp, aileye destek verdi.