Milli görüşün önde gelen ismi Hasan Damar hayatını kaybetti

Avrupa Milli Görüş Teşkilatı'nın kurucularından olan ve Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın yol arkadaşları arasında yer alan Hasan Damar hayatını kaybetti.

Bir süredir tedavi görmekte olan Damar'ın vefatına ilişkin olarak Dr. Yusuf Zeynelabidin Eğitim ve Gençlik Derneği'nden yapılan açıklamada, "Derneğimizin Onursal Başkanı değerli büyüğümüz ve dava insanı Hasan Damar ağabeyimiz Hakkın rahmetine kavuştu. Cenabı Allah rahmet eylesin, derecesini âlî eylesin. İslam Alemi'nin başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

Saadet Partisi hatibi ve Avrupa Milli Görüş Teşkilatı'nın önde gelen isimlerinden olan Hasan Damar, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci ve ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan için destek istemişti.