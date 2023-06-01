Milli görüşün önde gelen ismi Hasan Damar hayatını kaybetti

Avrupa Milli Görüş Teşkilatı'nın kurucularından olan ve Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın yol arkadaşları arasında yer alan Hasan Damar hayatını kaybetti.
Bir süredir tedavi görmekte olan Damar'ın vefatına ilişkin olarak Dr. Yusuf Zeynelabidin Eğitim ve Gençlik Derneği'nden yapılan açıklamada, "Derneğimizin Onursal Başkanı değerli büyüğümüz ve dava insanı Hasan Damar ağabeyimiz Hakkın rahmetine kavuştu. Cenabı Allah rahmet eylesin, derecesini âlî eylesin. İslam Alemi'nin başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.
Saadet Partisi hatibi ve Avrupa Milli Görüş Teşkilatı'nın önde gelen isimlerinden olan Hasan Damar, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci ve ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan için destek istemişti.
Damar, bütün dava arkadaşlarımı davet ediyorum diyerek, "Muhterem dava kardeşlerim. Türkiye'de seçim ikinci tura kaldı. Birinci turda da ifade ettiğim gibi şimdi de cumhurbaşkanına destek vermemiz lazım. Bütün dava kardeşlerime onlara destek vermeye davet ediyorum" sözleri ile desteğini açıklamıştı.
Damar, "Hatta bazıları o kadar ileriye gitti ki, 'aklın yerinde değildir.'' dediler. Allah'a hamd olsun 50 senedir bu davanın içindeyim hiç kimse beni kullanamadı, kullanamaz da. Benim gayem Allah'ın rızasıdır. Ama bazı geri zekalı arkadaşlar 'Söz onun değildir, yazı onun değildir'' Benim aklım fikim yerinde" sözleriyle Temel Karamollaoğlu yönetimindeki Saadet Parti'sini sert sözlerle eleştirmişti.
HASAN DAMAR KİMDİR?
Milli Görüş hareketi lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın yakın dostları arasında yer alan ve Avrupa Milli Görüş Teşkilatı'nın kurucusu olan Hasan Damar, Milli Görüş için çok önemli bir isimdir.
Cefakar bir hayat yaşayan Hasan Damar, 1969 yılında Almanya'ya gitmiş ve 1971 yılında Avrupa Milli Görüş Teşkilatları'nın kurulmasında önemli bir rol oynamıştı.
Avrupa Milli Görüş Teşkilatı'nın Genel Sekreterliği görevinde bulunan Damar, Milli Görüş mücadelesi çerçevesinde hapis cezalarına da maruz kalmıştı. Toplam dört yıl hapis hayatı yaşayan Hasan Damar, bir süredir tedavi görüyordu.