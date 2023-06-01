CHP’li İBB’den yeni rezillik: Üstgeçitte su borusu patladı





Diğer bir motosiklet sürücüsü ise, "Ben buradan hayatta geçemem. Ben anlamadım. Su bastı diyeceğim ama suyun nereden geldiğini düşünüyorum şu anda. Buradan nasıl geçelim? Ne suyu olduğunu bilmiyoruz. Kaskımı da yeni aldım. Kirlensin istemiyorum. Araçlar da yavaş yavaş geçiyorlar. Mesela bakın. Bir tane araç durdu, aracını yıkayarak geçiyor" ifadelerini kullandı.

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