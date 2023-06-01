Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 01.06.2023 16:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.06.2023 16:23
    ABONE OL

    CHP’li İBB’den yeni rezillik: Üstgeçitte su borusu patladı

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’nin alt yapı ve hizmet sorunlarına bir yenisi daha eklendi. Kağıthane TEM Otoyolu Nurtepe bağlantı yolundaki bir üstgeçitte su borusu patlayınca vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atan bir durum yaşandı. Bazı sürücüler yavaşlayarak araçlarını yıkarken, bazı motosikletliler de güçlükle yoluna devam etti. Olay nedeniyle otoyolda trafik meydana geldi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    CHP’li İBB’den yeni rezillik!

    TEM Otoyolu Kağıthane Nurtepe bağlantı yolunda sabah saatlerinde yola çıkan sürücüler ilginç bir manzarayla karşılaştı. Bağlantı yolundaki bir üstgeçitte su borularının patlaması sonucu çok miktarda su otoyola akmaya başladı. Üstgeçitten adeta yağmur gibi akan sular nedeniyle sürücüler önce şaşırdı. Bazı sürücüler de yavaşlayarak araçlarını yıkadı.


    Yolda seyreden motosiklet sürücüleri ise köprünün altından geçmek istemedi. Bazı motosikletliler de can güvenliğini tehlikeye atıp köprünün altından geçerek yoluna devam etti. Yaşanan ilginç anlar kameralara yansırken, su akışının durdurulması için olay yerine ekip sevk edildi.

    "BORULARI YAPAMADIKLARI İÇİN SU PATLAMIŞ"
    Olayla ilgili konuşan bir motosikletli, "Üst geçit borularını yapmadıkları için su patlamış. O yüzden geçemiyoruz. Şu an nasıl geçeceğimi bilmiyorum. Kenarda bekleyerek geçmeyi düşünüyorum" dedi.



    Diğer bir motosiklet sürücüsü ise, "Ben buradan hayatta geçemem. Ben anlamadım. Su bastı diyeceğim ama suyun nereden geldiğini düşünüyorum şu anda. Buradan nasıl geçelim? Ne suyu olduğunu bilmiyoruz. Kaskımı da yeni aldım. Kirlensin istemiyorum. Araçlar da yavaş yavaş geçiyorlar. Mesela bakın. Bir tane araç durdu, aracını yıkayarak geçiyor" ifadelerini kullandı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Yarısı Bizden kampanyasının başvuru sayısı açıklandı!
    Haberler Yaşam CHP’li İBB’den yeni rezillik: Üstgeçitte su borusu patladı
        loading
        SON DAKİKA