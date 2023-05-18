Başkan Erdoğan'a ikinci tur için 'Damar'dan destek! Milli Görüş'ün önemli ismi "Bütün dava kardeşlerimi davet ediyorum" diyerek duyurdu





BAŞKAN ERDOĞAN'A 'DAMAR'DAN DESTEK

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken "2019'da İstanbul'da AK Parti'ye seçimleri biz kaybettirdik" diyen Saadet Partisi hatibi ve Milli Görüş'ün önde gelen isimlerinden Hasan Damar'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.



Damar, ilk turda olduğu gibi ikinci turda da Erdoğan için destek çağrısında bulundu.







Hasan Damar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



Muhterem dava kardeşlerim. Türkiye'de seçim ikinci tura kaldı. Birinci turda da ifade ettiğim gibi şimdi de cumhurbaşkanına destek vermemiz lazım. Bütün dava kardeşlerime onlara destek vermeye davet ediyorum.



SAADET PARTİSİ'Nİ ELEŞTİRDİ

"Yıllarca birlikte çalıştığımız dava arkadaşlarımız beni acımasızca eleştirdi" diyerek Temel Karamollaoğlu yönetimindeki Saadet Parti'sini sert sözlerle eleştiren Damar, "Hatta bazıları o kadar ileriye gitti ki, 'aklın yerinde değildir.'' dediler. Allah'a hamd olsun 50 senedir bu davanın içindeyim hiç kimse beni kullanamadı, kullanamaz da. Benim gayem Allah'ın rızasıdır. Ama bazı geri zekalı arkadaşlar 'Söz onun değildir, yazı onun değildir'' Benim aklım fikim yerinde" dedi.