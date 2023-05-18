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    • 18.05.2023 19:49
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    Başkan Erdoğan'a ikinci tur için 'Damar'dan destek! Milli Görüş'ün önemli ismi "Bütün dava kardeşlerimi davet ediyorum" diyerek duyurdu

    2019'da "İstanbul'da AK Parti’ye seçimleri biz kaybettirdik" diyen Saadet Partisi hatibi ve Milli Görüş'ün önde gelen isimlerinden Hasan Damar'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Damar, ilk turda olduğu gibi ikinci turda da Erdoğan için destek çağrısında bulunup "Muhterem dava kardeşlerim. Türkiye'de seçim ikinci tura kaldı. Birinci turda da ifade ettiğim gibi şimdi de cumhurbaşkanına destek vermemiz lazım. Bütün dava kardeşlerime onlara destek vermeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı. Damar, "Yıllarca birlikte çalıştığımız dava arkadaşlarımız beni acımasızca eleştirdi" diyerek Temel Karamollaoğlu yönetimindeki Saadet Parti'sini sert sözlerle eleştirdi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Başkan Erdoğan’a ikinci tur için ’Damar’dan destek

    Türkiye 14 Mayıs'ta sandığa gitti. Seçimi Cumhur İttifakı açık ara önde tamamlarken YSK'nın açıkladığı verilere göre Başkan Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.50 oranını yakaladı.



    Kılıçdaroğlu %44.89 oranında oy alırken ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan ise %5.17'de kaldı. FETÖ ve CHP'li isimlerin ortaklaşa giriştiği kaset ve sahte dekont kumpasıyla adaylıktan çektirilen Muharrem İnce ise %0.44 oranında oy aldı.

    Ancak 50+1 kuralından ötürü Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı. Milli irade 28 Mayıs'ta tam anlamıyla tecelli edecek...



    BAŞKAN ERDOĞAN'A 'DAMAR'DAN DESTEK
    Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken "2019'da İstanbul'da AK Parti'ye seçimleri biz kaybettirdik" diyen Saadet Partisi hatibi ve Milli Görüş'ün önde gelen isimlerinden Hasan Damar'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

    Damar, ilk turda olduğu gibi ikinci turda da Erdoğan için destek çağrısında bulundu.



    Hasan Damar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

    Muhterem dava kardeşlerim. Türkiye'de seçim ikinci tura kaldı. Birinci turda da ifade ettiğim gibi şimdi de cumhurbaşkanına destek vermemiz lazım. Bütün dava kardeşlerime onlara destek vermeye davet ediyorum.

    SAADET PARTİSİ'Nİ ELEŞTİRDİ
    "Yıllarca birlikte çalıştığımız dava arkadaşlarımız beni acımasızca eleştirdi" diyerek Temel Karamollaoğlu yönetimindeki Saadet Parti'sini sert sözlerle eleştiren Damar, "Hatta bazıları o kadar ileriye gitti ki, 'aklın yerinde değildir.'' dediler. Allah'a hamd olsun 50 senedir bu davanın içindeyim hiç kimse beni kullanamadı, kullanamaz da. Benim gayem Allah'ın rızasıdır. Ama bazı geri zekalı arkadaşlar 'Söz onun değildir, yazı onun değildir'' Benim aklım fikim yerinde" dedi.




    "DEVLET ELİMİZDEN GİDERSE..."
    Türkiye'de bütün kardeşlerimden mevcut cumhurbaşkanımıza destek vermelerini rica ediyorum. Devlet elimizden giderse bir daha bizim devlet kurma şansımız olmayabilir. Bunun endişesini taşıdığım için bunları ifade ediyorum.



        Öte yandan Hasan Damar, 14 Mayıs öncesinde de Başkan Erdoğan'a desteğini ilan etmişti.

        "MÜSLÜMANLAR KAZANIMLARINDAN OLMASIN"
        Ayasofya'nın yeninden ibadete açılması, başörtüsü sorununu çözülmesi gibi elde edilen kazanımların kaybedilmemesi gerektiğini ifade eden Damar sosyal medyadan yayınladığı video mesajında şu ifadeleri kullanmıştı;

        Malumunuz ki Türkiye olağanüstü bir dönemden geçmektedir. Elbette ki yanlışlarımız vardır. Ülkemiz bir çok sıkıntılara maruz kalmıştır. Ama Türkiye'de yapılan bazı güzellikler de var. Bunları da görmemiz lazım; ağır sanayi gibi, Ayasofya'nın açılması gibi. başörtü meselesini gündemden kalkması gibi. Bütün bunları yok olmaması için biz Müslümanlar olarak Türkiye'deki yapılacak olan bu seçimde Sayın Cumhurbaşkanını desteklemeliyiz. Ben 83 yaşındayım, ömrümü bu davaya verdim, bu bakımdan yanlışlara yanlış dedim. Doğrulara da doğru demek mecburiyetindeyim. Bu münasebetle sizlerden ricam, bütün kardeşlerimizin bu seçim, olağanüstü bir seçim olduğu için mutlak suretle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklemeliyiz.

        "AK PARTİ'YE BİZ KAYBETTİRDİK"
        Saadet Partisi hatibi ve Avrupa Milli Görüş Teşkilatı'nın önde gelen isimlerinden olan Hasan Damar, İstanbul'da AK Parti'nin kaybetmesine Saadet'in neden olduğunu açıkça ifade eden isim olarak da biliniyor. Damar, 2019'daki seçimler sonrası Bursa'da partinin bir etkinliğinde yaptığı konuşmada, Saadet için Türkiye'nin en güçlü partisidir demişti.
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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'a ikinci tur için 'Damar'dan destek! Milli Görüş'ün önemli ismi "Bütün dava kardeşlerimi davet ediyorum" diyerek duyurdu
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