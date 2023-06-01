İstanbul’da katliam gibi kaza! Ehliyetsiz sürücü 1'i çocuk 3 kişiyi ezdi





Kaza ile ilgili konuşan Can Eren, "Bir aracın içindeki şahıslar sokağın köşesinden hızla girerek komşularımız olan 3 kişinin üstlerine sürüp üçünü birden altına aldı. Araç içindeki şahısların kazadan önce tartıştığını düşünüyoruz. Kazadan sonra polisi ve ambulansı aradık, geldiler. Şahıslar ise kazadan sonra aracı bırakıp kaçtılar. Yaralanan 3 kişiden birinin durumu ise kritik" dedi.

Yaşanan feci kaza anı çevredeki bir binanın güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde biri çocuk 3 kişinin sokakta yürüdüğü sırada sokağa hızlı bir şekilde giren hafif ticari aracın yayaları altına alarak ezmesinin ardından park halindeki bir otomobile çarparak durduğu ve sürücü ile çevredeki vatandaşların yaşadığı dehşet ve panik anları görüldü.