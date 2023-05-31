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İzmir'i sel vurdu! Vatandaşlar CHP'li belediyeye isyan etti! Çiğli'de sağanak sonrası ev ve iş yerlerini su bastı

İzmir'i sel vurdu! Vatandaşlar CHP'li belediyeye isyan etti! Çiğli'de sağanak sonrası ev ve iş yerlerini su bastı
31.05.2023 21:01

OTOMATİK OYNAT

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CHP'li belediyeler sınıfta kalmaya devam ediyor. Etkili olan sağanak yağış ile beraber Ankara ve Tekirdağ'ın ardından İzmir’in Çiğli ilçesinde de öğlen saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış caddeleri sular altında bırakırken bazı konut ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar dizine kadar sularda yürümek zorunda kaldı. Her yağış sonrası dükkanlarını kendi imkanlarıyla temizleyen esnaflar da, alt yapıya isyan ederek CHP'li belediyelere tepki gösterdi. Öte yandan şehri kanalizasyon kokusu sararken İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise yaşanan sel felaketinin ardından hiçbir şey olmamış gibi sosyal medya hesabından gezi güzellemesi yaparak paylaşım yaptı. Soyer skandal paylaşımında, "Yeşilin, özgürlüğün, adaletin sesi Gezi 10 yaşında. Genç yaşında dünyadan koparılan gençlerimizin anısını yaşatacağız." sözleriyle ülkeyi bölmek isteyenlere destek verip terör estirmesi dikkatlerden kaçmadı.

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