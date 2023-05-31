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    • Yaşam
    • 31.05.2023 15:29
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    • 31.05.2023 15:33
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    Tekirdağ’ı sel aldı! Gençler CHP'li belediyeye tepki gösterdi

    Yönettikleri belediyelerde sürekli alt yapı ve hizmet yetersizliğiyle gündeme gelen CHP’nin belediyecilik anlayışı vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Son olarak CHP'li Tekirdağ Belediyesi, vatandaşa hizmette sınıfta kaldı. Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sağanak yağışa teslim olan yolda, CHP’li belediyeye tepki gösteren gençler temsili balık tuttu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Gençlerden CHP’li belediyeye tepki

    AK Parti'ye oy verdikleri için depremzedeleri kapı dışarı eden CHP'li Tekirdağ Belediyesi, hem insanlıkta hem de hizmette de sınıfta kaldı. Çorlu ilçesinde dün öğleden sonra metrekareye 61 kilogram yağışın düştüğü yağmurun ardından kronikleşen bazı noktalar dışında ilçenin büyük bölümünde su baskınları yaşanmış, evlerin giriş katları da sular altında kalmıştı.


    Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarını dikkate almayan ve önlem almayan Tekirdağ Belediyesi, vatandaşların zor anlar yaşamasına sebep oldu.


    Öte yandan yaşanan su baskınları sebebiyle birçok vatandaş mahsur kalmış ve göle dönen caddelerde çok sayıda otomobil yarıya kadar suya gömülmüştü.

        Özellikle Şeyh Sinan Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı ile Ziya Bey Caddesi bölgesinde taşıtlar ilerlemekte güçlük çekti.

        RÖGAR KAPAĞI METRELERCE SÜRÜKLEDİ
        Rögar kapağına takılan bir araba ise takla atmaktan son anda kurtuldu.

        Yağışın dinmesiyle göle dönen cadde ve sokaklar vatandaşlar arasında alay konusu oldu.

        Göle dönen caddede temsili olarak balık tutan gençler, CHP'li belediyeye tepkisini ifade etti.

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        Artık fotoğrafına bile tahammül yok
        Haberler Yaşam Tekirdağ’ı sel aldı! Gençler CHP'li belediyeye tepki gösterdi
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