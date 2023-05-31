Tekirdağ’ı sel aldı! Gençler CHP'li belediyeye tepki gösterdi

AK Parti'ye oy verdikleri için depremzedeleri kapı dışarı eden CHP'li Tekirdağ Belediyesi, hem insanlıkta hem de hizmette de sınıfta kaldı. Çorlu ilçesinde dün öğleden sonra metrekareye 61 kilogram yağışın düştüğü yağmurun ardından kronikleşen bazı noktalar dışında ilçenin büyük bölümünde su baskınları yaşanmış, evlerin giriş katları da sular altında kalmıştı.