Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 31.05.2023 10:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.05.2023 10:14
    ABONE OL

    Fatih'te Kemal Kılıçdaroğlu için "mağlubiyet" lokması döküldü

    İstanbul Fatih'te bir vatandaş, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden 8'li koasliyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için lokma döktü. Standda bulunan led ekranda "Bay bay Kemal. Büyük lokma ye büyük söz konuşma" yazısı yer alırken, vatandaşlar lokma almak için kuyruk oluşturdu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kılıçdaroğlu için ’mağlubiyet’ lokması döküldü

    Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Erdoğan, 8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaoğlu'na büyük fark atarak kazandı.

    Vatandaşlar büyük bir sevinç yaşarken, seçimden yenilgiyle çıkan 8'li koaslionun cumurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için Fatih Fevzi Paşa Caddesi'nde lokma döktü.

    Kurulan lokma standında yansıtılan ekranda Kılıçdaroğlu için, "Bay bay Kemal. Büyük lokma ye büyük söz konuşma" yazısı yer aldı. Vatandaşlar, Kemal Kılıçdaroğlu için dağıtılan lokmadan almak için kuyruğa girdi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Hücre lideri deşifre oldu... Kod adı: Taner Sezgin
    Haberler Yaşam Fatih'te Kemal Kılıçdaroğlu için "mağlubiyet" lokması döküldü
        loading
        SON DAKİKA