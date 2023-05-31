Fatih'te Kemal Kılıçdaroğlu için "mağlubiyet" lokması döküldü

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Erdoğan, 8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaoğlu'na büyük fark atarak kazandı.

Vatandaşlar büyük bir sevinç yaşarken, seçimden yenilgiyle çıkan 8'li koaslionun cumurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için Fatih Fevzi Paşa Caddesi'nde lokma döktü.

Kurulan lokma standında yansıtılan ekranda Kılıçdaroğlu için, "Bay bay Kemal. Büyük lokma ye büyük söz konuşma" yazısı yer aldı. Vatandaşlar, Kemal Kılıçdaroğlu için dağıtılan lokmadan almak için kuyruğa girdi.