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    • Yaşam
    • 31.05.2023 09:08
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    • 31.05.2023 09:08
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    Kırklareli'nde otomobil ile tanker çarpıştı

    Kırklareli'nde otomobil ile tankerin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kırklareli’nde feci kaza! Tanker devrildi

    Özgür Dağdelen idaresindeki 34 EN 3039 plakalı tanker ile Rasim Emir yönetimindeki 39 AAN 175 plakalı otomobil, İnece beldesi yakınlarında çarpıştı.

    Çarpışma sonrası tanker devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı yerden çıkarıldı.

    Yaralı tanker sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Tankerin taşıdığı peynir altı suyu ise çevreye döküldü.

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    Haberler Yaşam Kırklareli'nde otomobil ile tanker çarpıştı
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